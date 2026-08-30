Берінчик поступився Ноуксу після повернення на ринг

Сем Ноукс проти Дениса Берінчика. Фото: Reuters

Український боксер Денис Берінчик провів перший поєдинок після понад півторарічної перерви. Колишній чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO поступився британцю Сему Ноуксу одноголосним рішенням суддів.

Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.

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Денис Берінчик вийшов на бій в образі оператора дронів. Фото: Reuters

Берінчику забракло потужності

У першому раунді Ноукс одразу пішов уперед і намагався завдати акцентованих ударів. Як і в бою проти Емануеля Наваррете, Берінчик багато рухався, працював на ногах, ухилявся, але цього разу майже не відповідав атаками.

У другому раунді після підказок із кутка британець почав частіше бити по корпусу українця. Це принесло результат, адже Денису довелося опускати руки, після чого Ноукс почав успішніше влучати в голову.

Третій і четвертий раунди пройшли за схожим сценарієм. Більшість ударів британця в голову не досягали цілі, однак він продовжував методично працювати по корпусу. Берінчик поступово збільшував кількість джебів, але його атакам бракувало сили.

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Справжній обмін ударами вболівальники побачили у п'ятому раунді, коли обидва боксери почали діяти значно активніше.

У восьмому раунді Берінчик додав в агресії й, попри кілька пропущених важких ударів, провів одну з найкращих трихвилинок у поєдинку. Заключні два раунди пройшли у рівній боротьбі, однак українцю не вистачило потужності, щоб переломити перебіг бою.

За підсумками десяти раундів Сем Ноукс здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — 100:90, 99:91 та 98:92.

Для Берінчика ця поразка стала другою у професійній кар'єрі. На його рахунку залишаються 19 перемог, дев'ять із яких — нокаутом.

Ноукс здобув 19-ту перемогу в кар'єрі, 16 із них — достроково. Єдиної поразки британець зазнав минулого року в поєдинку проти Абдулли Мейсона.

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