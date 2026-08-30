Беринчик уступил Ноуксу после возвращения на ринг

Сэм Ноукс против Дениса Беринчика. Фото: Reuters

Украинский боксер Денис Беринчик провел первый бой после более чем полуторалетнего перерыва. Бывший чемпион мира в легком весе по версии WBO уступил британцу Сэму Ноуксу единогласным решением судей.

О результате боя сообщил портал Новини.LIVE.

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Денис Беринчик вышел на бой в образе оператора дронов. Фото: Reuters

Беринчику не хватило мощности

В первом раунде Ноукс сразу пошел вперед и пытался наносить акцентированные удары. Как и в бою против Эмануэля Наваррете, Беринчик много двигался, работал на ногах, уклонялся, но на этот раз почти не отвечал атаками.

Во втором раунде после подсказок из угла британец начал чаще бить по корпусу украинца. Это принесло результат, ведь Денису пришлось опускать руки, после чего Ноукс начал успешнее попадать в голову.

Третий и четвертый раунды прошли по схожему сценарию. Большинство ударов британца по голове не достигали цели, однако он продолжал методично работать по корпусу. Беринчик постепенно увеличивал количество джебов, но его атакам не хватало силы.

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Настоящий обмен ударами болельщики увидели в пятом раунде, когда оба боксёра начали действовать значительно активнее.

В восьмом раунде Беринчик усилил натиск и, несмотря на несколько пропущенных сильных ударов, провел одну из лучших трехминуток в поединке. Заключительные два раунда прошли в равной борьбе, однако украинцу не хватило мощности, чтобы переломить ход боя.

По итогам десяти раундов Сэм Ноукс одержал победу единогласным решением судей — 100:90, 99:91 и 98:92.

Для Беринчика это поражение стало вторым в профессиональной карьере. На его счету остаются 19 побед, девять из которых — нокаутом.

Ноукс одержал 19-ю победу в карьере, 16 из них — досрочно. Единственное поражение британец потерпел в прошлом году в поединке против Абдуллы Мейсона.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Александр Чепилко не согласился с прогнозами на уверенную победу Мозеса Итаумы и назвал Филиппа Хрговича серьёзной угрозой для британца.

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