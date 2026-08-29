Чепілко оцінив шанси Дениса Берінчика у бою проти Сема Ноукса

Сем Ноукс та Денис Берінчик. Фото: Getty Images

Українець Денис Берінчик 29 серпня повернеться в ринг та проведе бій проти британця Сема Ноукса, якого вважають фаворитом поєдинку. Втім, засновник пабліку LuckyPunch Олександр Чепілко переконаний, що українця зарано списувати з рахунків.

Коментар щодо бою Берінчик — Ноукс Чепілко дав ексклюзивно кореспонденту порталу Новини.LIVE.

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Денис Берінчик. Фото: Getty Images

Берінчик готовий до цього бою

За словами Чепілка, Денис провів одну з найдовших підготовок у своїй кар'єрі, а команда заздалегідь знала, що найімовірнішим суперником стане саме Ноукс. Це дозволило вибудувати тренувальний процес під стиль британця.

"Я дуже вірю в Берінчика перед цим боєм. Насамперед через те, наскільки довго і цілеспрямовано він до нього готувався. Наскільки мені розповідали, підготовка тривала близько п'яти місяців: три місяці в Києві та ще два — у Буковелі. Причому Берінчик давно розумів, що його суперником, найімовірніше, буде Ноукс", — сказав Чепілко.

Експерт також наголосив на важливості роботи тренера Юрія Ткаченка, який працює й з Олександром Усиком. Хоча фахівець перебував у таборі лише кілька тижнів, команда продовжила працювати за його методикою. Крім того, Ткаченко знає Берінчика ще з часів олімпійського боксу та Всесвітньої серії боксу, тому чудово розуміє його сильні сторони.

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Сем Ноукс та Денис Берінчик. Фото: Getty Images

Перевага Ноукса над Берінчиком

Чепілко вважає, що головними козирями британця є молодість, сила удару та підтримка домашньої публіки. Він також нагадав, що бачив Ноукса наживо в Ер-Ріяді під час бою з Абдуллою Мейсоном і залишився високої думки про британця, хоча не побачив у ньому нічого виняткового.

"Водночас я не побачив у Ноуксі чогось надзвичайного. Це міцний, фізично сильний, ударний британський боксер, але не суперник, якого Берінчик за своїми найкращими якостями не міг би перебоксувати. Якби Денис був молодшим і мав трохи потужніший удар, я навіть назвав би його фаворитом завдяки величезному боксерському досвіду", — зазначив експерт.

За словами Чепілка, головною проблемою українця залишається вік. Саме тому він віддає невелику перевагу британському боксеру.

Остаточний прогноз на бій Берінчик — Ноукс

Напередодні поєдинку Чепілко поспілкувався з Берінчиком у Лондоні й залишився під враженням від настрою українця. На його думку, Денис зараз виглядає значно свіжішим, ніж перед попередніми боями, і повністю зосереджений на майбутньому виклику.

"Ми спілкувалися з ним учора ввечері разом з українськими ветеранами, які приїхали до Лондона. І за цим спілкуванням було помітно, наскільки Денис заряджений на цей поєдинок. Я побачив у ньому впевненість і дуже серйозний настрій. Тому за сукупністю факторів для мене все-таки 60 на 40 на користь Ноукса, але я абсолютно не списую Берінчика", — підсумував Чепілко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що експерт Олександр Чепілко не вважає Мозеса Ітауму очевидним фаворитом бою з Філіпом Хрговичем.

Також Новини.LIVE писав про невдалий виступ Ярослави Магучіх у Цюриху, де українська стрибунка залишилася поза трійкою призерів.