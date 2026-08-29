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Головна Спорт Чепілко не вважає Ітауму фаворитом бою з Хрговичем: чекаємо апсет

Чепілко не вважає Ітауму фаворитом бою з Хрговичем: чекаємо апсет

Ua ru
29 серпня 2026 14:56
Ексклюзив
Чепілко оцінив шанси Ітауми та Хрговича перед титульним боєм
Мозес Ітаума та Філіп Хргович. Фото: Reuters

Британського супертяжа Мозеса Ітауму зарано називати беззаперечним фаворитом бою з Філіпом Хрговичем. У цьому переконаний засновник пабліку LuckyPunch Олександр Чепілко, хоча такий прогноз може здивувати багатьох уболівальників.

Коментар щодо бою Ітаума — Хргович Чепілко дав ексклюзивно кореспонденту порталу Новини.LIVE.

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Итаума — Хргович
Мозес Ітаума та Філіп Хргович. Фото: Reuters

Чому Ітаума не є очевидним фаворитом

На думку Чепілка, навколо Ітауми вже сформовано образ майбутньої суперзірки суперважкої ваги. Значною мірою цьому сприяють британські медіа та промоція з боку Queensberry, DAZN, The Ring та інших великих майданчиків. Водночас експерт наголошує, що це не повинно впливати на реальну оцінку шансів боксерів.

"Для мене цей бій — 50 на 50. Я не поділяю думку, що Ітаума є однозначним фаворитом. Зараз його дуже активно розкручують британські медіа, DAZN, The Ring та інші майданчики, тому навколо нього вже сформувався образ майбутньої зірки надважкої ваги. Але я б не поспішав списувати Хрговича", — заявив Чепілко.

За словами експерта, Хргович уже давно довів свій рівень. Він нагадав, що хорват є бронзовим призером Олімпійських ігор, багато років входив до числа претендентів на чемпіонський титул і навіть розглядався як можливий суперник Олександра Усика.

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Итаума — Хргович
Філіп Хргович. Фото: Reuters

У чому переваги Ітауми та Хрговича

Чепілко вважає, що Ітаума має перевагу завдяки молодості, вибуховості, швидкості рук і ніг, а також потужному удару. Водночас головними козирями Хрговича він назвав досвід і фізичну зрілість.

"На боці Хрговича насамперед досвід. Мені сподобалося, як він сказав на пресконференції, що вже є сформованим чоловіком. І тут я з ним погоджуюся. Йдеться не тільки про психологію, а й про фізичну зрілість, що особливо важливо в бойових видах спорту", — зазначив Чепілко.

Олександр додав, що хорват пройшов серйозну школу як в аматорському, так і в професійному боксі, тому його перемога точно не стане несподіванкою.

Итаума — Хргович
Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Як пройде бій Ітаума — Хргович

На думку засновника LuckyPunch, Ітаума намагатиметься захопити ініціативу з перших секунд і працюватиме першим номером, тоді як Хргович зробить ставку на контратаки та використання свого досвіду.

"Мене також здивувала вага обох боксерів. Для надважкого дивізіону вони показали досить легкі цифри — фактично вагу Усика. Це дає підстави очікувати не повільний бій двох громіздких супертяжів, а активний поєдинок з хорошою роботою на ногах і високим темпом. Тому мій прогноз залишається незмінним — 50 на 50. І перемога Хрговича для мене точно не стане сенсацією", — підсумував Чепілко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про реакцію Ітауми на заяви Хрговича — претендент на титул налаштований вирішити все нокаутом.

Також Новини.LIVE повідомляв, що змагання в Цюриху завершилися для Ярослави Магучіх без місця на п'єдесталі, що стало однією з головних несподіванок турніру.

бокс Філіп Хргович суперважка вага професійний бокс Мозес Ітаума Олександр Чепілко
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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