Мозес Ітаума різко відреагував на критику Філіпа Хрговича

Мозес Ітаума та Філіп Хргович. Фото: Reuters

Британський непереможний 21-річний проспект суперважкої ваги Мозес Ітаума відреагував на слова Філіпа Хрговича, який назвав його "золотим хлопчиком" сучасного боксу. Молодий боксер заявив, що заслужив свій статус результатами в ринзі, а не прихильністю промоутерів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing Scene.

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Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Ітаума відповів Хрговичу

Британець заявив, що інтерес до нього пов'язаний із його потенціалом, а майбутній поєдинок із Філіпом Хрговичем стане найскладнішим випробуванням у професійній кар'єрі.

"Бій із Філіпом стане для мене кроком уперед і найскладнішим випробуванням на цей момент", — сказав Ітаума.

Також Ітаума наголосив, що не вважає себе "золотим хлопчиком". За його словами, усі свої досягнення він заслужив виступами в ринзі, а не особливим ставленням до себе.

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"Я нокаутував своїх суперників у перших раундах і сам заслужив на все, чого досяг", — заявив Ітаума.

Поєдинок між Ітаумою та Хрговичем стане головною подією вечора боксу, який відбудеться 29 серпня.

Наразі Ітаума має у професійній кар'єрі 14 перемог, 12 із яких здобув нокаутом. Британця вважають одним із найперспективніших представників суперважкої ваги, адже більшість своїх поєдинків він завершував у перших раундах.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про оцінку Хрговича перспектив Ітауми, якому хорват порадив не поспішати з підкоренням вершини надважкого дивізіону.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Ярослава Магучіх завершила змагання в Цюриху поза трійкою призерів, зупинившись на висоті 1,96 метра.