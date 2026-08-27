Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Хргович зробив різку заяву щодо Ітауми напередодні поєдинку

Хргович зробив різку заяву щодо Ітауми напередодні поєдинку

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 11:33
Хргович попередив Ітауму перед боєм за пояс Усика
Філіп Хргович позує для фото. Фото: Getty Images

Хорватський боксер Філіп Хргович зробив різку заяву щодо Мозеса Ітауме напередодні їхнього поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF. Претендент вважає, що для молодого британця поразка зараз може виявитися кориснішою за перемогу. Занадто ранній чемпіонський титул може негативно вплинути на кар’єру та особисте життя 21-річного боксера.

Їхній поєдинок відбудеться 29 серпня на арені The O2 у Лондоні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Реклама

Філіп Хргович окремо наголосив на різниці в досвіді між ним і Мозесом Ітаумою. Хорвату 34 роки, на його рахунку 20 перемог при одній поразці та 15 нокаутів, тоді як 21-річний британець залишається непереможеним: 14 перемог, 12 дострокових. Останній бій Ітаума провів у березні, зупинивши Джермейна Франкліна, а Хргович у травні переміг технічним нокаутом Дейва Аллена.

Филип Хргович и Мозес Итаума
Філіп Хргович та Мозес Ітаума. Фото: Getty Images

Хргович побоюється, що слава може змінити Ітауму

"Для нього було б краще програти цей бій, тому що перемога в такому молодому віці може його погубити. Це може зруйнувати його душу і змусити втратити самого себе. Для мене все інакше завдяки досвіду, який я здобув через злети й падіння в житті", — заявив Хргович.

Вже 29 серпня на кону стоятиме вакантний титул IBF у важкій вазі, який звільнився після рішення Олександра Усика відмовитися від пояса. Ітаума отримав можливість поборотися за чемпіонство після того, як IBF санкціонувала його поєдинок із Хрговичем замість обов’язкового бою з Френком Санчесом, якому гарантували зустріч із переможцем. Для Хрговича це шанс вперше стати чемпіоном світу, тоді як Ітаума може завоювати титул у 21 рік.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Нікола Оліслагерс зуміла випередити Ярославу Магучіх у престижному рейтингу.

Також Новини.LIVE цитували Юлію Левченко, яка зізналася у серйозних побоюваннях щодо продовження виступів у цьому сезоні.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт Олександр Усик бокс Філіп Хргович Мозес Ітаума
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації