Хргович попередив Ітауму перед боєм за пояс Усика

Філіп Хргович позує для фото. Фото: Getty Images

Хорватський боксер Філіп Хргович зробив різку заяву щодо Мозеса Ітауме напередодні їхнього поєдинку за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF. Претендент вважає, що для молодого британця поразка зараз може виявитися кориснішою за перемогу. Занадто ранній чемпіонський титул може негативно вплинути на кар’єру та особисте життя 21-річного боксера.

Їхній поєдинок відбудеться 29 серпня на арені The O2 у Лондоні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

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Філіп Хргович окремо наголосив на різниці в досвіді між ним і Мозесом Ітаумою. Хорвату 34 роки, на його рахунку 20 перемог при одній поразці та 15 нокаутів, тоді як 21-річний британець залишається непереможеним: 14 перемог, 12 дострокових. Останній бій Ітаума провів у березні, зупинивши Джермейна Франкліна, а Хргович у травні переміг технічним нокаутом Дейва Аллена.

Філіп Хргович та Мозес Ітаума. Фото: Getty Images

Хргович побоюється, що слава може змінити Ітауму

"Для нього було б краще програти цей бій, тому що перемога в такому молодому віці може його погубити. Це може зруйнувати його душу і змусити втратити самого себе. Для мене все інакше завдяки досвіду, який я здобув через злети й падіння в житті", — заявив Хргович.

Вже 29 серпня на кону стоятиме вакантний титул IBF у важкій вазі, який звільнився після рішення Олександра Усика відмовитися від пояса. Ітаума отримав можливість поборотися за чемпіонство після того, як IBF санкціонувала його поєдинок із Хрговичем замість обов’язкового бою з Френком Санчесом, якому гарантували зустріч із переможцем. Для Хрговича це шанс вперше стати чемпіоном світу, тоді як Ітаума може завоювати титул у 21 рік.

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