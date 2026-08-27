Оліслагерс обійшла Магучіх, але Україна створила сенсацію в топ-10

Магучіх поступилася Оліслагерс: одразу три українки у топ-10
Українка Ярослава Магучіх більше не очолює світовий рейтинг у стрибках у висоту. Після оновлення рейтингу World Athletics перше місце посідає австралійка Нікола Оліслагерс, яка випереджає головну суперницю лише на кілька очок. При цьому одразу три представниці України входять до першої десятки світового рейтингу.
Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко продовжують боротьбу за потрапляння на перший в історії абсолютний чемпіонат світу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на World Athletics.
Оновлення рейтингу враховує результати останніх змагань, зокрема чемпіонату Європи в Бірмінгемі та етапу "Діамантової ліги" у Сілезії. Ярослава Магучіх виграла чемпіонат Європи з результатом 1,97 м, а в Хожуві посіла перше місце, подолавши 2,00 м. Ірина Геращенко на цьому етапі посіла друге місце з результатом 1,98 м, тоді як Юлія Левченко завершила змагання дев’ятою з результатом 1,89 м.
Українки влаштували запеклу боротьбу за першість
У першій десятці світового рейтингу знаходяться одразу три українські стрибунки.
- Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1378 очок
- Ярослава Магучіх (Україна) — 1367
- Юлія Левченко (Україна) — 1334
- Марія Жодзик (Польща) — 1315
- Ангеліна Топіч (Сербія) — 1313
- Елеонор Паттерсон (Австралія) — 1308
- Ірина Геращенко (Україна) — 1255
- Марія Вукович (Чорногорія) — 1251
- Крістіна Хонсель (Німеччина) — 1261
- Ламара Дістін (Ямайка) — 1244
При цьому є важливий нюанс: у версії рейтингу від 18 серпня, доступній на сайті World Athletics, Магучіх мала 1367 очок, а не 1375, як зазначено в оригінальному матеріалі. Тому в новині коректніше використовувати офіційні цифри федерації, доступні зараз.
Світовий рейтинг має значення для відбору на абсолютний чемпіонат світу 2027 року, де в кожній дисципліні виступлять вісім спортсменів. За інформацією, наданою World Athletics, Магучіх та Оліслагерс уже забезпечили собі участь у турнірі як діючі олімпійська та світова чемпіонки відповідно, а боротьба за решту місць триває.
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