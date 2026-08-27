Олислагерс обошла Магучих, но Украина устроила сенсацию в топ-10

Ярослава Магучих с болельщиками. Фото: Reuters

Украинка Ярослава Магучих больше не возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту. После обновления World Athletics первое место занимает австралийка Никола Олислагерс, опережающая главную соперницу всего на несколько очков. При этом сразу три представительницы Украины находятся в первой десятке мирового списка.

Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко продолжают борьбу за попадание на первый в истории абсолютный чемпионат мира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Athletics.

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Обновление рейтинга учитывает результаты последних стартов, включая чемпионат Европы в Бирмингеме и этап Бриллиантовой лиги в Силезии. Ярослава Магучих выиграла европейское первенство с результатом 1,97 м, а в Хожуве взяла первое место, преодолев 2,00 м. Ирина Геращенко на этом этапе стала второй с 1,98 м, тогда как Юлия Левченко завершила соревнования девятой с 1,89 м.

Ангелина Топич, Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Никола Олислагерс. Фото: Getty Images

Украинки устроили плотную борьбу за вершину

В первой десятке мирового рейтинга находятся сразу три украинские прыгуньи.

Никола Олислагерс (Австралия) — 1378 очков Ярослава Магучих (Украина) — 1367 Юлия Левченко (Украина) — 1334 Мария Жодзик (Польша) — 1315 Ангелина Топич (Сербия) — 1313 Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1308 Ирина Геращенко (Украина) — 1255 Мария Вукович (Черногория) — 1251 Кристина Хонсель (Германия) — 1261 Ламара Дистин (Ямайка) — 1244

При этом есть важный нюанс: в доступной на сайте World Athletics версии рейтинга от 18 августа у Магучих было 1367 очков, а не 1375, как указано в исходном материале. Поэтому в новости корректнее использовать официальные цифры федерации, доступные сейчас.

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Мировой рейтинг имеет значение для отбора на абсолютный чемпионат мира 2027 года, где в каждой дисциплине выступят восемь спортсменов. По предоставленной World Athletics информации, Магучих и Олислагерс уже обеспечили себе участие в турнире как действующие олимпийская и мировая чемпионки соответственно, а борьба за остальные места продолжается.

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