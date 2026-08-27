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Главная Спорт Магучих уступила Олислагерс: сразу три украинки в топ-10

Магучих уступила Олислагерс: сразу три украинки в топ-10

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 09:35
Олислагерс обошла Магучих, но Украина устроила сенсацию в топ-10
Ярослава Магучих с болельщиками. Фото: Reuters

Украинка Ярослава Магучих больше не возглавляет мировой рейтинг в прыжках в высоту. После обновления World Athletics первое место занимает австралийка Никола Олислагерс, опережающая главную соперницу всего на несколько очков. При этом сразу три представительницы Украины находятся в первой десятке мирового списка.

Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко продолжают борьбу за попадание на первый в истории абсолютный чемпионат мира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Athletics.

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Обновление рейтинга учитывает результаты последних стартов, включая чемпионат Европы в Бирмингеме и этап Бриллиантовой лиги в Силезии. Ярослава Магучих выиграла европейское первенство с результатом 1,97 м, а в Хожуве взяла первое место, преодолев 2,00 м. Ирина Геращенко на этом этапе стала второй с 1,98 м, тогда как Юлия Левченко завершила соревнования девятой с 1,89 м.

Ярослава Магучих
Ангелина Топич, Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Никола Олислагерс. Фото: Getty Images

Украинки устроили плотную борьбу за вершину

В первой десятке мирового рейтинга находятся сразу три украинские прыгуньи. 

  1. Никола Олислагерс (Австралия) — 1378 очков
  2. Ярослава Магучих (Украина) — 1367
  3. Юлия Левченко (Украина) — 1334
  4. Мария Жодзик (Польша) — 1315
  5. Ангелина Топич (Сербия) — 1313
  6. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1308
  7. Ирина Геращенко (Украина) — 1255
  8. Мария Вукович (Черногория) — 1251
  9. Кристина Хонсель (Германия) — 1261
  10. Ламара Дистин (Ямайка) — 1244

При этом есть важный нюанс: в доступной на сайте World Athletics версии рейтинга от 18 августа у Магучих было 1367 очков, а не 1375, как указано в исходном материале. Поэтому в новости корректнее использовать официальные цифры федерации, доступные сейчас.

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Мировой рейтинг имеет значение для отбора на абсолютный чемпионат мира 2027 года, где в каждой дисциплине выступят восемь спортсменов. По предоставленной World Athletics информации, Магучих и Олислагерс уже обеспечили себе участие в турнире как действующие олимпийская и мировая чемпионки соответственно, а борьба за остальные места продолжается.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева раскритиковала МОК за допуск российских спортсменов. 

Также Новини.LIVE сообщали, что стали известны новые подробности мобилизации бывшего футболиста донецкого "Шахтера" Владислава Вакулы. 

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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