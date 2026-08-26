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Главная Спорт Находился в состоянии опьянения: подробности мобилизации Вакулы

Находился в состоянии опьянения: подробности мобилизации Вакулы

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 16:36
Стали известны новые подробности мобилизации Владислава Вакулы
Владислав Вакула. Фото: «Шахтер»

Бывший вингер "Шахтера" и "Зари" Владислав Вакула, которого недавно мобилизовали во Львове, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Также стало известно, что футболист приехал в город не по делам, а проводил там отпуск.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал Inside UPL.

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Владислав Вакула
Владислав Вакула. Фото: "Заря"

Как мобилизовали Вакулу

По информации источника, 27-летний Вакула находился во Львове в отпуске, когда его остановили представители ТЦК.

После проверки документов футболиста доставили на прохождение военно-врачебной комиссии. По ее результатам Вакулу направили в учебный центр для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Источник также утверждает, что на момент задержания футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

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По окончании прошлого сезона Вакула остался без клуба после ухода из луганской "Зари" и занимался поиском новой команды.

За свою карьеру Вакула выступал за "Мариуполь", "Шахтер", "Десну", "Ворсклу", "Полесье", "Черноморец" и "Зарю".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о положении украинских прыгуний в рейтинге Бриллиантовой лиги, где сразу три спортсменки входят в первую шестерку.

Также Новини.LIVE сообщал об уходе Кейт Коваль из университетской команды в США, которая незадолго до этого пополнила свой состав россиянкой Анной Минаевой.

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Львов мобилизация война в Украине ТЦК и СП Владислав Вакула
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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