Стали відомі нові деталі мобілізації Владислава Вакули

Владислав Вакула. Фото: "Шахтар"

Колишній вінгер "Шахтаря" та "Зорі" Владислав Вакула, якого нещодавно мобілізували у Львові, міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Також стало відомо, що футболіст приїхав до міста не у справах, а проводив там відпустку.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал Inside UPL.

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Владислав Вакула. Фото: "Зоря"

Як мобілізували Вакулу

За інформацією джерела, 27-річний Вакула перебував у Львові у відпустці, коли його зупинили представники ТЦК.

Після перевірки документів футболіста доставили на проходження військово-лікарської комісії. За її результатами Вакулу направили до навчального центру для проходження базової загальновійськової підготовки.

Джерело також стверджує, що на момент затримання футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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Після завершення минулого сезону Вакула залишився без клубу після відходу із луганської "Зорі" та займався пошуками нової команди.

За свою кар'єру Вакула виступав за "Маріуполь", "Шахтар", "Десну", "Ворсклу", "Полісся", "Чорноморець" та "Зорю".

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