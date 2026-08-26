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Головна Спорт Українська баскетболістка покинула клуб через росіянку

Українська баскетболістка покинула клуб через росіянку

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 11:42
Українка Коваль пішла з баскетбольного клубу через росіянку
Кейт Коваль на майданчику. Фото: Getty Images

Зірка українського баскетболу Кейт Коваль покинула жіночу команду Університету Луїзіани "ЛСЮ Тайгерс". Рішення 20-річної спортсменки стало відомо менш ніж через два тижні після того, як клуб оголосив про підписання контракту з 17-річною російською баскетболісткою Анною Мінаєвою. Головна тренерка LSU Кім Малкі підтвердила відхід спортсменки, назвавши причиною особисті обставини.

Коваль народилася і виросла в Києві, а її батько служить оператором дронів в українській армії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на LA Times.

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Кейт Коваль повідомила Кім Малкі про своє рішення в неділю після тривалої розмови. Тренерка заявила, що поважає вибір баскетболістки й підтримує її, однак перед підписанням контракту Мінаєва окремо попередила Коваль про плани клубу. Російська спортсменка раніше виступала за московський МБА, а в сезоні-2025/26 провела 29 матчів у чемпіонатах Росії, набираючи в середньому 11,2 очка та роблячи 9,6 підбирань.

Коваль була важливою частиною складу LSU

У минулому сезоні Коваль провела за "ЛСУ Тайгерс" 35 матчів, 17 з яких розпочала у стартовій п’ятірці. У середньому українка набирала 8,3 очка, робила 6,3 підбирання, 1,1 перехоплення та 1,2 блок-шота за гру. До переходу в LSU вона виступала за університет "Нотр-Дам". Майбутнє Коваль та її наступний баскетбольний клуб поки що не оголошені.

Малкі при цьому пояснила, що рішення про запрошення Мінаєвої ухвалювалося виключно з урахуванням інтересів команди. За її словами, вона не може відмовлятися від перспективної гравчині через міжнародний конфлікт. У "ЛСЮ Тайгерс" розраховували, що Коваль і Мінаєва зможуть разом виступати за команду, однак після відходу українки цей варіант більше не розглядається.

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Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у Михайла Мудрика виникли проблеми з орендою в іншу команду через "Челсі".

Також Новини.LIVE повідомляли, що три українські спортсменки можуть виступити у фіналі турніру зі стрибків у висоту "Діамантової ліги".

скандал спорт Баскетбол російські спортсмени Кейт Коваль
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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