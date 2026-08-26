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Головна Спорт Магучіх вийшла до фіналу Діамантової ліги: у топ-6 — три українки

Магучіх вийшла до фіналу Діамантової ліги: у топ-6 — три українки

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 08:52
Магучіх вже у фіналі: Геращенко та Левченко вирішать долю у Цюріху
Ярослава Магучіх святкує перемогу. Фото: Reuters

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх забезпечила собі участь у фіналі Діамантової ліги сезону-2026. Перед заключним етапом серії в Цюріху вона ділить перше місце в рейтингу з австралійкою Елеанор Паттерсон, набравши по 23 очки. До шістки, яка проходить у фінал, також входять Ірина Геращенко та Юлія Левченко, однак їхня участь у фіналі поки що не гарантована.

Доля українок вирішиться 27 серпня на етапі в Цюріху, повідомляють Новини.LIVE.

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Геращенко та Левченко чекає боротьба за путівки

Бронзова призерка Олімпіади-2024 посідає третю позицію з 14 очками, а Юлія Левченко йде шостою з 13 балами. При цьому одразу декілька суперниць знаходяться на мінімальній відстані, тому один успішний старт у Цюриху може серйозно змінити розстановку в рейтингу. У жіночих стрибках у висоту на швейцарському етапі виступлять Магучіх, Геращенко та Левченко, а серед їхніх суперниць будуть Нікола Оліслагерс, Елеанор Паттерсон, Ангеліна Топіч та Марія Жодзик.

Элеанор Паттерсон
Радість Елеанор Паттерсон. Фото: Reuters

Українки підходять до вирішального етапу після успішного виступу в Сілезії. Магучіх виграла змагання з результатом 2,00 метра, Геращенко стала другою, подолавши 1,98 метра, а Левченко посіла дев’яте місце. Для Ярослави ця перемога стала черговим важливим результатом у боротьбі за лідерство в сезоні.

Бриллиантовая Лига
Звіт у Діамантовій лізі. Фото: Суспільне Спорт

Заключний регулярний етап Діамантової ліги відбудеться 27 серпня в Цюриху. Жіночі змагання зі стрибків у висоту розпочнуться о 19:27 за київським часом, після чого остаточно визначаться шість учасниць фіналу. Вирішальний турнір серії відбудеться 4–5 вересня в Брюсселі.

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Ярослава Магучіх спортсменка Ірина Геращенко Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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