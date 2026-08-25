Динамо отримало вигідну пропозицію щодо трансферу Пономаренка

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: пресслужба клубу

Нападник збірної України та київського "Динамо" Матвій Пономаренко може продовжити кар’єру в Туреччині. Інтерес до 20-річного форварда виявляє "Галатасарай", який готовий запропонувати за гравця близько 30 млн євро. При цьому поки що йдеться про можливий трансфер, а не про укладену угоду.

Пономаренко в поточному сезоні встиг забити три голи у восьми матчах за київський клуб, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Віктора Вацко.

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Сума пропозиції дійсно становить близько 30 млн євро, хоча інформація про точні умови переходу поки що не підтверджена офіційно. Раніше повідомлялося, що "Галатасарай" розглядав Матвія Пономаренка як основний варіант на позицію молодого нападника і міг розпочати переговори з пропозицією у 25 млн євро з можливістю збільшити суму до 30 млн. При цьому "Динамо" не поспішає розлучатися зі своїм вихованцем.

Матвій Пономаренко (ліворуч) під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Пономаренко набрав хід у новому сезоні

У чемпіонаті України Пономаренко вже забивав у матчах проти "Вереса" та "Колоса", а також відзначився у кваліфікації Ліги конференцій проти "Карабаху". Загалом на його рахунку три голи у восьми матчах сезону. Після перемоги над "Колосом" форвард заявив про намір разом із "Динамо" виграти чемпіонат України, незважаючи на невдачу команди в єврокубках.

Пономаренко є вихованцем системи "Динамо" і у 20 років вважається одним із найперспективніших молодих нападників клубу. Інтерес до нього з боку "Галатасарая" виник на тлі результативного старту сезону, проте остаточне рішення щодо можливого трансферу поки що не ухвалено.

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