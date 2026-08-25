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Главная Спорт Динамо может получить 30 млн евро за свою звезду

Динамо может получить 30 млн евро за свою звезду

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 17:43
Динамо получило крупное предложение за трансфер Пономаренко
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Нападающий сборной Украины и киевского "Динамо" Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в Турции. Интерес к 20-летнему форварду проявляет "Галатасарай", который готов предложить за игрока около 30 млн евро. При этом речь пока идет о возможном трансфере, а не о состоявшейся сделке.

Пономаренко в нынешнем сезоне успел забить три гола в восьми матчах за киевский клуб, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Виктора Вацко.

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Сумма предложения действительно находится в районе 30 млн евро, хотя информация о точных условиях перехода пока не подтверждена официально. Ранее сообщалось, что "Галатасарай" рассматривал Матвея Пономаренко как основной вариант на позицию молодого нападающего и мог начать переговоры с предложения в 25 млн евро с возможностью увеличить сумму до 30 млн. При этом "Динамо" не спешит расставаться со своим воспитанником. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко (слева) во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Пономаренко набрал ход в новом сезоне

В чемпионате Украины Пономаренко уже забивал в матчах против "Вереса" и "Колоса", а также отличился в квалификации Лиги конференций против "Карабаха". Всего на его счету три гола в восьми встречах сезона. После победы над "Колосом" форвард заявил о намерении вместе с "Динамо" выиграть чемпионат Украины, несмотря на неудачу команды в еврокубках.

Пономаренко является воспитанником системы "Динамо" и в 20 лет рассматривается как один из наиболее перспективных молодых нападающих клуба. Интерес к нему со стороны "Галатасарая" возник на фоне результативного старта сезона, однако окончательное решение по возможному трансферу пока не принято. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что военный и журналист Юрий Бутусов показал свежие фотографии стадиона "Донбасс Арена". 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Артем Милевский ответил Матвею Пономаренко, который высказался по поводу реакции на критику. 

футбол Динамо Футбол трансферы Галатасарай Матвей Пономаренко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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