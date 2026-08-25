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Главная Спорт В сборной Украины дебютирует перспективный защитник

В сборной Украины дебютирует перспективный защитник

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 15:39
Крупский может впервые получить вызов в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Защитник "Харькова" Илья Крупский может впервые получить вызов в национальную сборную Украины на сентябрьские матчи. Известно, что 21-летний футболист заинтересовал тренерский штаб команды. Главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера уже обратил внимание на прогресс игрока и рассматривает его для основной заявки.

Следующие матчи Украины запланированы на сентябрь в рамках Лиги наций, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Inside UPL".

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Илья Крупский родился в Виннице и прошел футбольную школу местной ДЮСШ, после чего продолжил подготовку в запорожском "Металлурге". В 2021 году защитник перешел в "Ворсклу", где постепенно пробился в основную команду и стал одним из заметных молодых игроков клуба. В 2024 году Крупского признали лучшим футболистом "Ворсклы" по итогам сезона, а летом того же года он участвовал в Олимпиаде в составе сборной Украины. 

Илья Крупский
Илья Крупский во время матча. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Крупский получил новый шанс 

В начале 2025 года защитник перешел из "Ворсклы" в "Металлист 1925", подписав с харьковским клубом четырехлетний контракт. За полтавскую команду Илья Крупский провел 66 матчей во всех турнирах, а в составе молодежной сборной Украины имеет опыт выступлений на чемпионате Европы U21.

В текущем сезоне Крупский продолжает выступать за "Металлист 1925", который теперь называется ФК "Харьков". Его возможный дебютный вызов в главную сборную готовится на осень. Бывший тренер национальной команды Сергей Ребров игнорировал перспективного футболиста, но Андреа Мальдера собирается исправить эту ошибку. 

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футбол Сборная Украины по футболу Илья Крупский Андреа Малдера ФК Харьков
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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