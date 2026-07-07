Мальдера объяснил, почему считает Турана лучшим тренером в УПЛ

Андреа Мальдера и Арда Туран. Фото: instagram.com/malderaandrea/

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к новому сезону. Чемпионы Украины проводят сборы, которые посетил новый главный тренер "сине-желтых". Андреа Мальдера понравилось взаимодействие игроков на тренировках и работа наставника команды.

Мальдера рассказал, с кем встретился на сборах "горняков" в Словении, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Шахтера".

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера собирается посетить сборы большинства клубов УПЛ. Итальянский наставник продолжает знакомиться с коллегами, которые работают с командами Премьер-лиги. На тренера произвела впечатление организация подготовки "горняков" к сезону 2026/27.

Андреа Мальдера на сборах "Шахтера". Фото: instagram.com/malderaandrea/

Что Мадьдера сказал о Туране

Наставник сборной Украины пообщался не только с главным тренером "Шахтера", но и с членами его шатаба, а также со спортивным директором Дарио Срной. У итальянского специалиста остались положительные впечатления от того, как чемпионы готовятся к новому сезону. Отдельно Мальдера высказался о задачах "Шахтера" в новом сезоне.

"Вы будете играть в Лиге чемпионов, что является большим вызовом, значительной мотивацией для каждого. Я смотрел тренировки команды и могу сказать, что для этого периода игроки выглядят действительно отлично. Мы с Ардой Тураном говорили об игроках, старте сезона и тех трудностях, с которыми сейчас сталкиваются украинские команды при переездах и подготовке к матчам. Затронули много разных тем. Но для меня главное, что многие мои идеи совпадают с видением футбола, которое есть у Арды Турана", — заявил Мальдера.

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