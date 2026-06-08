Маркевич указал на ошибки Мальдеры в матче со сборной Дании

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Сборная Украины провела две первых матча под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры. Национальная команда победила поляков и проиграла датчанам. Второй поединок "сине-желтых" не был доигран из-за того, что Кристиан Эриксен потерял сознание.

Мирон Маркевич считает, что итальянский специалист допустил ряд ошибок в игре против Дании, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meta.

Датчане доминировали с первых минут домашнего поединка и забили украинцам два гола еще в первом тайме. Мирон Маркевич указал, что подопечные Андреа Мальдеры слишком часто ошибались у своих ворот, и даже Анатолий Трубин в ряде эпизодов не сумел выручить команду.

Сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

Свой гол сборная Украины тоже забила после ошибки соперника в конце первого тайма. После этого мяч еще раз побывал в воротах голкипера сборной Дании. Судья не засчитал гол из-за сомнительного офсайда. Во время противостояния не работала система VAR. А уже в середине второго тайма матч был прерван из-за инцидента с Кристианом Эриксеном. Этот поединок не будет доигран.

Что Маркевич сказал о команде Мальдеры

Бывший тренер сборной Украины считает, что итальянский тренер допустил как минимум несколько ошибок. Речь идет о выходе в основном составе двух опорных полузащитников, а также о проблемах "сине-желтых" в обороне.

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"Наставнику есть над чем работать. В официальных матчах таких промахов допускать нельзя. У своих ворот необходимо действовать более организованно. Это сейчас, пожалуй, самое главное", — заявил Маркевич.

Уже в сентябре сборная Украины сыграет в Лиге Наций. Соперниками "сине-желтых" станут команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

Напомним, Новини.LIVE цитировали Руслана Малиновского и Илью Забарного, которые после матча с Данией обратились к Кристиану Эриксену.

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