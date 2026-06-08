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Главная Спорт Маркевич уже нашел ошибки в работе Мальдеры со сборной Украины

Маркевич уже нашел ошибки в работе Мальдеры со сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 13:17
Маркевич указал на ошибки Мальдеры в матче со сборной Дании
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Сборная Украины провела две первых матча под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры. Национальная команда победила поляков и проиграла датчанам. Второй поединок "сине-желтых" не был доигран из-за того, что Кристиан Эриксен потерял сознание. 

Мирон Маркевич считает, что итальянский специалист допустил ряд ошибок в игре против Дании, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meta

Датчане доминировали с первых минут домашнего поединка и забили украинцам два гола еще в первом тайме. Мирон Маркевич указал, что подопечные Андреа Мальдеры слишком часто ошибались у своих ворот, и даже Анатолий Трубин в ряде эпизодов не сумел выручить команду. 

Сборная Украины
Сборная Украины перед матчем. Фото: УАФ

Свой гол сборная Украины тоже забила после ошибки соперника в конце первого тайма. После этого мяч еще раз побывал в воротах голкипера сборной Дании. Судья не засчитал гол из-за сомнительного офсайда. Во время противостояния не работала система VAR. А уже в середине второго тайма матч был прерван из-за инцидента с Кристианом Эриксеном. Этот поединок не будет доигран. 

Что Маркевич сказал о команде Мальдеры 

Бывший тренер сборной Украины считает, что итальянский тренер допустил как минимум несколько ошибок. Речь идет о выходе в основном составе двух опорных полузащитников, а также о проблемах "сине-желтых" в обороне. 

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"Наставнику есть над чем работать. В официальных матчах таких промахов допускать нельзя. У своих ворот необходимо действовать более организованно. Это сейчас, пожалуй, самое главное", — заявил Маркевич. 

Уже в сентябре сборная Украины сыграет в Лиге Наций. Соперниками "сине-желтых" станут команды Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. 

Напомним, Новини.LIVE цитировали Руслана Малиновского и Илью Забарного, которые после матча с Данией обратились к Кристиану Эриксену

Также Новини.LIVE писали о том, что немецкий математик предсказал победителя предстоящего чемпионата мира по футболу. 

Сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Андреа Малдера
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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