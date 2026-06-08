Маркевич вказав на помилки Мальдери в матчі зі збірною Данії

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Збірна України провела два перші матчі під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери. Національна команда перемогла поляків і програла данцям. Другий поєдинок "синьо-жовтих" не був дограний через те, що Крістіан Еріксен знепритомнів.

Мирон Маркевич вважає, що італійський фахівець припустився низки помилок у грі проти Данії, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Meta.

Данці домінували з перших хвилин домашнього поєдинку і забили українцям два голи ще в першому таймі. Мирон Маркевич зазначив, що підопічні Андреа Мальдери занадто часто помилялися біля своїх воріт, і навіть Анатолій Трубін у низці епізодів не зумів виручити команду.

Збірна України перед матчем. Фото: УАФ

Свій гол збірна України теж забила після помилки суперника наприкінці першого тайму. Після цього м'яч ще раз побував у воротах голкіпера збірної Данії. Суддя не зарахував гол через сумнівний офсайд. Під час протистояння не працювала система VAR. А вже в середині другого тайму матч було перервано через інцидент із Крістіаном Еріксеном. Цей поєдинок не буде дограний.

Що Маркевич сказав про команду Мальдери

Колишній тренер збірної України вважає, що італійський тренер припустився щонайменше кількох помилок. Йдеться про вихід в основному складі двох опорних півзахисників, а також про проблеми "синьо-жовтих" в обороні.

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"Наставнику є над чим працювати. В офіційних матчах таких промахів допускати не можна. Біля своїх воріт необхідно діяти більш організовано. Це зараз, мабуть, найголовніше", — заявив Маркевич.

Уже у вересні збірна України зіграє в Лізі Націй. Суперниками "синьо-жовтих" стануть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Руслана Маліновського та Іллю Забарного, які після матчу з Данією звернулися до Крістіана Еріксена.

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