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Главная Спорт Милевский раскритиковал Пономаренко после ошибки форварда

Милевский раскритиковал Пономаренко после ошибки форварда

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 13:40
Милевский жестко отреагировал на заявление Пономаренко о болельщиках
Матвей Пономаренко перед игрой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский отреагировал на высказывание Матвея Пономаренко о болельщиках команды. Поводом стала победа киевлян над "Колосом" со счетом 2:1 в третьем туре УПЛ. После матча форвард заявил, что футболисты не обращают внимания на мнение людей и не собираются слушать критику.

Милевский не согласился с такой позицией и напомнил о своем отношении к болельщикам во времена выступлений за "Динамо", сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт бывшего форварда. 

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Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко борется с соперником. Фото: пресс-служба клуба

Милевский вспомнил матч со "Спартаком"

Экс-нападающий опубликовал в социальной сети видео матча квалификации Лиги чемпионов 2008 года против московского "Спартака". В той встрече "Динамо" победило со счетом 4:1, а сам форвард оформил дубль. К публикации он добавил короткий комментарий, подчеркнув, что его поколение воспринимало болельщиков как важную часть футбола.

"Мы для людей играем. Вам и не снилось", — написал Милевский.

Высказывание Пономаренко прозвучало после первого домашнего матча "Динамо" в чемпионате Украины после вылета из еврокубков. Киевляне уступили "Карабаху" в квалификации Лиги конференций и завершили международную кампанию, после чего обыграли "Колос" со счетом 2:1. В той встрече Пономаренко забил первый гол "Динамо", а команда Игоря Костюка сохранила стопроцентный результат после двух проведенных матчей УПЛ. 

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футбол Артем Милевский Динамо УПЛ Матвей Пономаренко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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