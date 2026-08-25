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Главная Спорт Барселоне придется продать игроков почти на 200 млн евро

Барселоне придется продать игроков почти на 200 млн евро

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 10:50
Барселона продаст Де Йонга, Кунде и еще 3 игрока
Защитник "Барселоны" Жюль Кунде. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" может провести еще несколько изменений в составе до закрытия летнего трансферного окна. Клуб рассматривает возможность расставания сразу с пятью футболистами. В список потенциальных уходов попали игроки, которые еще недавно считались лидерами команды.

При этом ситуация у каждого футболиста отличается, поэтому речь идет не о подтвержденных трансферах, а о возможных сделках, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Touchline

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Фрэнки Де Йонг
Фрэнки Де Йонг в сборной Нидерландов. Фото: instagram.com/frenkiedejong/

"Барселона" продолжает перестройку состава

Наиболее конкретно сейчас выглядит ситуация с Бальде, Фортом и Касадо. Все трое не попали в заявку "Барселоны" на матч стартового тура Ла Лиги против "Эльче", причем клуб предоставил им возможность заниматься вопросами своего будущего. Бальде связывают с возможным переходом в "Манчестер Юнайтед", Фортом интересуется дортмундская "Боруссия", а Касадо рассматривает предложения из Англии и Саудовской Аравии.

Кто может покинуть "Барселону" 

  • Френки де Йонг
  • Эктор Форт
  • Марк Касадо
  • Жюль Кунде
  • Алехандро Бальде.

При этом Жюль Кунде остается в заявке команды, хотя его статус в составе изменился: Ханси Флик рассматривает Эрика Гарсию как основной вариант на позиции правого защитника. Френки де Йонг пока также остается в команде, но пропустил старт сезона из-за травмы.

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На фоне возможных уходов "Барселона" уже провела масштабную трансферную кампанию: клуб подписал Родри, Энтони Гордона, Карима Адееми и Жоау Канселу, а также бельгийца Джесси Бисиу. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, в какой стране боксер Василий Ломаченко предпочитает готовиться к возвращению на ринг. 

Также Новини.LIVE писали о том, что Тайсон Фьюри накинулся на Энтони Джошуа с критикой накануне их возможного противостояния.

футбол Футбол трансферы Барселона Фрэнки Де Йонг Жюль Кунде
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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