Моуринью объяснил, почему не хочет видеть Ямаля в Реале

Жозе Моуринью и Ханс-Дитер Флик. Фото: Getty Images

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью высказался о нападающем Ламине Ямале. Португальский специалист положительно оценил игру 19-летнего футболиста. Также наставник "бланкос" отметил работу своего визави из "Барселоны".

При этом Моуринью заявил, что не стал бы приглашать Ямаля в нынешний состав мадридской команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Моуринью сделал выбор в пользу "Реала"

Тренер "Королевского клуба" отдельно отметил работу наставника "Барселоны" "Ханси" Флика и спортивного директора Деку. По мнению португальца, клуб располагает сильными футболистами, а Ламин Ямаль в свои 19 лет уже добился серьезных успехов, став чемпионом Европы и мира.

При этом тренер "Реала" не видит необходимости освобождать место в своей команде ради молодого форварда "Барселоны". Моуринью подчеркнул, что полностью доволен нынешним составом мадридцев и рассчитывает на своих игроков в предстоящем сезоне.

Моуринью вернулся на пост главного тренера "Реала" этим летом после первого периода работы в клубе с 2010 по 2013 год. Новый контракт португальца рассчитан до июня 2029 года.

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