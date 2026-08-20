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Главная Спорт Первая ракетка мира Соболенко неожиданно проиграла Бейлек

Первая ракетка мира Соболенко неожиданно проиграла Бейлек

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 09:44
Любимая теннисистка Лукашенко проиграла 35-й ракетке мира
Арина Соболенко во время матча. Фото: Reuters

В рамках 1/8 престижного теннисного турнира в Цинциннати зафиксирован сенсационный результат. Первая ракетка мира Арина Соболенко неожиданно уступила аутсайдеру. Она проиграла Саре Бейлек. 

Чешская теннисистка начала турнир с рейтингом 35, сообщают Новини.LIVE

С первого же сета Сара Бейлек противопоставила Арина Соболенко предельную самоотдачу. Чешская спортсменка боролась за каждый гейм, вынуждая соперницу бегать по всей своей половине корта. 

Бейлек удивила Соболенко 

Номинальному аутсайдеру благодаря силе воли удалось выиграть первый сет, но во втором первая ракетка мира поначалу доминировала. Однако чешская теннисистка сумела отыграться, уступая по ходу сета со счету 1:4. Таким образом Сара Бейлек выиграла у Арины Соболенко первое очное противостояние. 

WTA 1000 Цинциннати. Хард. 1/8 финала

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Арина Соболенко (Беларусь) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:7 (7:9), 4:6

Сара Бейлек пополнила коллекцию побед над сильными соперницами в Цинциннати. Ранее она одолела Каролину Плишкову, Барбору Крейчикову и Екатерину Александрову. В четвертьфинале она сыграет с американкой Мэдисон Киз. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Михаил Мудрик получил новый номер в "Челси" на фоне слухов об аренде в другую команду. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, чем удивила болельщиков известная украинская биатлонистка Александра Меркушина. 

спорт Теннис WTA Цинциннати (WTA) Арина Соболенко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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