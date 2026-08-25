Барселона продасть Де Йонга, Кунде та ще 3 гравців

Захисник "Барселони" Жюль Кунде. Фото: Reuters

Каталонська "Барселона" може здійснити ще декілька змін у складі до закриття літнього трансферного вікна. Клуб розглядає можливість розставання одразу з п’ятьма футболістами. До списку потенційних відходів потрапили гравці, які ще недавно вважалися лідерами команди.

При цьому ситуація у кожного футболіста відрізняється, тому мова йде не про підтверджені трансфери, а про можливі угоди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Touchline.

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Френкі Де Йонг у збірній Нідерландів. Фото: instagram.com/frenkiedejong/

"Барселона" продовжує перебудову складу

Найбільш конкретно зараз виглядає ситуація з Бальде, Фортом і Касадо. Усі троє не потрапили до заявки "Барселони" на матч стартового туру Ла-Ліги проти "Ельче", причому клуб надав їм можливість вирішувати питання щодо свого майбутнього. Бальде пов'язують із можливим переходом до "Манчестер Юнайтед", Фортом цікавиться дортмундська "Боруссія", а Касадо розглядає пропозиції з Англії та Саудівської Аравії.

Хто може покинути "Барселону"

Френкі де Йонг

Гектор Форт

Марк Касадо

Жюль Кунде

Алехандро Бальде.

При цьому Жюль Кунде залишається у складі команди, хоча його статус у складі змінився: Хансі Флік розглядає Еріка Гарсію як основний варіант на позиції правого захисника. Френкі де Йонг поки що також залишається в команді, але пропустив початок сезону через травму.

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На тлі можливих відходів "Барселона" вже провела масштабну трансферну кампанію: клуб підписав Родрі, Ентоні Гордона, Каріма Адеємі та Жоау Канселу, а також бельгійця Джессі Бісіу.

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