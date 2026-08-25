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Головна Спорт Мілевський розкритикував Пономаренка після помилки нападника

Мілевський розкритикував Пономаренка після помилки нападника

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 13:40
Мілевський різко відреагував на заяву Пономаренка щодо вболівальників
Матвій Пономаренко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський відреагував на висловлювання Матвія Пономаренка щодо вболівальників команди. Приводом стала перемога киян над "Колосом" з рахунком 2:1 у третьому турі УПЛ. Після матчу форвард заявив, що футболісти не звертають уваги на думку людей і не збираються прислухатися до критики.

Мілевський не погодився з такою позицією та нагадав про своє ставлення до вболівальників за часів виступів за "Динамо", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Instagram-акаунт колишнього форварда.

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Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко бореться з суперником. Фото: пресслужба клубу

Мілевський згадав матч зі "Спартаком"

Екснападник опублікував у соціальній мережі відео матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2008 року проти московського "Спартака". У тій зустрічі "Динамо" перемогло з рахунком 4:1, а сам форвард забив два голи. До публікації він додав короткий коментар, підкресливши, що його покоління сприймало вболівальників як важливу частину футболу.

"Ми граємо для людей. Вам і не снилося", — написав Мілевський.

Висловлювання Пономаренка пролунало після першого домашнього матчу "Динамо" в чемпіонаті України після вильоту з єврокубків. Кияни поступилися "Карабаху" у кваліфікації Ліги конференцій і завершили міжнародну кампанію, після чого обіграли "Колос" з рахунком 2:1. У тій зустрічі Пономаренко забив перший гол "Динамо", а команда Ігоря Костюка зберегла стовідсотковий результат після двох проведених матчів УПЛ.

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футбол Артем Мілевський Динамо УПЛ Матвій Пономаренко
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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