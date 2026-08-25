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Головна Спорт У ПСЖ назвали умови можливого трансферу Забарного

У ПСЖ назвали умови можливого трансферу Забарного

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 11:47
ПСЖ визначився з умовами продажу Забарного
Ілля Забарний на полі. Фото: Getty Images

Французький "ПСЖ" не виключає продажу українського захисника Іллі Забарного до закриття трансферного вікна. Паризький клуб готовий розглядати пропозиції щодо 23-річного футболіста. Сума має дозволити повністю компенсувати витрати на його перехід із "Борнмута".

Забарний провів перший сезон у Франції після трансферу за 63 млн євро, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

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У Франції чекали від Забарного більшого

Французькі журналісти відзначили, що українець не відразу адаптувався до вимог паризької команди і в першій половині сезону мав проблеми з позиційною грою, діями на глибині та початком атак. Навесні преса відзначала поліпшення: Ілля Забарний провів декілька якісних матчів, став впевненіше діяти в єдиноборствах і краще обирати позицію.

У сезоні-2025/26 Забарний зіграв 37 матчів за "ПСЖ" і забив один гол. У Лізі 1 на його рахунку 28 матчів, а в Лізі чемпіонів він провів сім зустрічей; разом із парижанами українець виграв чемпіонат Франції та Лігу чемпіонів.

Попри неоднозначні оцінки першого сезону, Забарний залишається гравцем "ПСЖ" із чинним контрактом до 2030 року. У новому сезоні захисник уже отримав ігрову практику, зокрема відіграв повний матч проти "Ланса" 16 серпня, однак в останній зустрічі з "Ренном" 23 серпня залишився на лаві запасних.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що "Барселона" до початку осені може продати футболістів на суму близько 200 млн євро.

Також Новини.LIVE цитували Тайсона Ф'юрі, який розкритикував Ентоні Джошуа напередодні оголошення дати поєдинку між британцями.

футбол ПСЖ Французька Ліга 1 Футбол трансфери Ілля Забарний
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний

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