Тоттенгем зацікавився трансфером Забарного з ПСЖ

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Центральний захисник збірної України та французького "ПСЖ" Ілля Забарний може вже цього літа повернутися до англійської Прем'єр-ліги. Інтерес до 23-річного футболіста проявляє лондонський "Тоттенгем", який стежив за українцем ще з часів його виступів за київське "Динамо".

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на TEAMtalk.

Ілля Забарний з партнером по команді. Фото: Reuters

"Тоттенгем" знову зацікавився Забарним

За інформацією джерела, лондонський клуб повернувся до кандидатури Забарного після відходу аргентинського захисника Крістіана Ромеро. У "Тоттенгемі" розглядають українця як одного з головних претендентів на підсилення центру оборони.

Раніше Забарного активно пов'язували з "Ліверпулем", який очолює його колишній тренер у "Борнмуті" Андоні Іраола. Проте після переходу Рональда Араухо з "Барселони" мерсисайдці більше не вважають українця пріоритетною трансферною ціллю.

Також інтерес до футболіста проявляв "Челсі", однак після підписання Максенса Лакруа лондонський клуб відмовився від цього варіанта.

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Ілля Забарний перейшов до "ПСЖ" із "Борнмута" влітку 2025 року. За цей час українець уже встиг виграти чемпіонат Франції, Лігу чемпіонів, Суперкубок Франції, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

У складі паризького клубу Забарний є одним із основних центральних захисників у матчах чемпіонату Франції, однак у поєдинках єврокубків отримує значно менше ігрового часу.

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