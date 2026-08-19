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Главная Спорт Помимо Ливерпуля у Забарного появился еще один вариант в АПЛ

Помимо Ливерпуля у Забарного появился еще один вариант в АПЛ

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Дата публикации 19 августа 2026 09:39
Тоттенхэм проявил интерес к трансферу Забарного из ПСЖ
Илья Забарный. Фото: Reuters

Центральный защитник сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный может уже этим летом вернуться в английскую Премьер-лигу. Интерес к 23-летнему футболисту проявляет лондонский "Тоттенхэм", который следил за украинцем еще со времен его выступлений за киевское "Динамо".

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk.

Илья Забарный
Илья Забарный с партнером по команде. Фото: Reuters

"Тоттенхэм" вновь заинтересовался Забарным

По информации источника, лондонский клуб вернулся к кандидатуре Забарного после ухода аргентинского защитника Кристиана Ромеро. В "Тоттенхэме" рассматривают украинца как одного из главных претендентов на усиление центра обороны.

Ранее Забарного активно связывали с "Ливерпулем", который возглавляет его бывший тренер в "Борнмуте" Андони Ираола. Однако после перехода Рональда Араухо из «Барселоны» мерсисайдцы больше не считают украинца приоритетной трансферной целью.

Также интерес к футболисту проявлял "Челси", однако после подписания Максенса Лакруа лондонский клуб отказался от этого варианта.

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Илья Забарный перешел в "ПСЖ" из "Борнмута" летом 2025 года. За это время украинец уже успел выиграть чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В составе парижского клуба Забарный является одним из основных центральных защитников в матчах чемпионата Франции, однако в поединках еврокубков получает значительно меньше игрового времени.

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ПСЖ Футбол трансферы Тоттенхэм Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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