Тоттенхэм проявил интерес к трансферу Забарного из ПСЖ

Помимо Ливерпуля у Забарного появился еще один вариант в АПЛ
Центральный защитник сборной Украины и французского "ПСЖ" Илья Забарный может уже этим летом вернуться в английскую Премьер-лигу. Интерес к 23-летнему футболисту проявляет лондонский "Тоттенхэм", который следил за украинцем еще со времен его выступлений за киевское "Динамо".
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на TEAMtalk.
"Тоттенхэм" вновь заинтересовался Забарным
По информации источника, лондонский клуб вернулся к кандидатуре Забарного после ухода аргентинского защитника Кристиана Ромеро. В "Тоттенхэме" рассматривают украинца как одного из главных претендентов на усиление центра обороны.
Ранее Забарного активно связывали с "Ливерпулем", который возглавляет его бывший тренер в "Борнмуте" Андони Ираола. Однако после перехода Рональда Араухо из «Барселоны» мерсисайдцы больше не считают украинца приоритетной трансферной целью.
Также интерес к футболисту проявлял "Челси", однако после подписания Максенса Лакруа лондонский клуб отказался от этого варианта.
Илья Забарный перешел в "ПСЖ" из "Борнмута" летом 2025 года. За это время украинец уже успел выиграть чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
В составе парижского клуба Забарный является одним из основных центральных защитников в матчах чемпионата Франции, однако в поединках еврокубков получает значительно меньше игрового времени.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал об Александре Меркушиной и её новом эффектном танце.
Также Новини.LIVE сообщил о реакции Владимира Кличко на смерть актрисы Хейден Панеттьери, которая была матерью его дочери, у которой после рождения возникли проблемы.