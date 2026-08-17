Забарний звернеться до вболівальників після поразки ПСЖ від Ланса

Тренер та футболісти "ПСЖ" перед матчем. Фото: Reuters

Паризький "ПСЖ" не зміг здобути Суперкубок Франції-2026. Чинні чемпіони країни та переможці Ліги чемпіонів поступилися "Лансу". При цьому команда Луїса Енріке більшу частину матчу грала в більшості.

Український захисник Ілля Забарний, який взяв участь у поєдинку, звернувся до вболівальників команди, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт клубу.

Захисник збірної України Ілля Забарний вийшов на поле в основному складі "ПСЖ". Він впевнено провів матч і став найкращим футболістом столичної команди, отримавши оцінку 7,5. Однак партнери українця по команді провалили протистояння з "Лансом".

Що Забарний сказав після матчу

Всього двічі за останні 13 років "ПСЖ" програвав у Суперкубку Франції. Єдиний гол у поєдинку на 32-й хвилині забив Флоріан Товен. Через сім хвилин суддя вилучив з поля гравця "Ланса" Кілліана Антоніо. Але навіть це не допомогло парижанам. Ба більше, на 87-й хвилині поєдинку суддя показав червону картку Нуну Мендешу.

"Ми просто не реалізували свої моменти, хоча створили чимало небезпечних ситуацій біля чужих воріт. Будемо готуватися до сезону, бо знаємо, наскільки він буде складним. Нам дійсно потрібно як команді знову набрати хід. Важливо перемогти вже в наступному матчі, це допоможе команді в моральному плані", — пояснив Забарний.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що юний Микита Шеремет став чемпіоном Європи-2026 з водних видів спорту.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чому Ігор Костюк залишиться на посаді головного тренера київського "Динамо" попри виліт команди з єврокубків.