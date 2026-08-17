Забарный обратится к болельщикам после поражегния ПСЖ от Ланса

Тренер и футболисты "ПСЖ" перед матчем. Фото: Reuters

Парижский "ПСЖ" не сумел завоевать Суперкубок Франции-2026. Действующие чемпионы страны и победители Лиги чемпионов уступили "Лансу". При этом команда Луиса Энрике большую часть матча выступала в большинстве.

Украинский защитник Илья Забарный, принявший участие в поединке, обратился к болельщикам команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на поле в основном составе "ПСЖ". Он уверенно провел матч и стал лучшим футболистом столичной команды, получив оценку 7,5. Однако партнеры украинца по команде провалили противостояние с "Лансом".

Что Забарный сказал после матча

Всего дважды за последние 13 лет "ПСЖ" проигрывал в Суперкубке Франции. Единственный гол в поединке на 32-й минуте забил Флорьян Товен. Семь минут спустя судья удалил с поля игрока "Ланса" Киллиана Антонио. Но даже это не помогло парижанам. Более того, на 87-й минуте поединка судья показал красную карточку Нуну Мендешу.

"Мы просто не реализовали свои моменты, хотя создали немало опасных ситуаций у чужих ворот. Будем готовиться к сезону, потому что знаем, насколько он будет сложным. Нам действительно нужно как команде снова набрать ход. Важно победить уже в следующем матче, это поможет команде в моральном плане", — объяснил Забарный.

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