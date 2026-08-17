Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарный обратился к фанам после поражения в Суперкубке Франции

Забарный обратился к фанам после поражения в Суперкубке Франции

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 09:43
Забарный обратится к болельщикам после поражегния ПСЖ от Ланса
Тренер и футболисты "ПСЖ" перед матчем. Фото: Reuters

Парижский "ПСЖ" не сумел завоевать Суперкубок Франции-2026. Действующие чемпионы страны и победители Лиги чемпионов уступили "Лансу". При этом команда Луиса Энрике большую часть матча выступала в большинстве. 

Украинский защитник Илья Забарный, принявший участие в поединке, обратился к болельщикам команды, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт клуба. 

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на поле в основном составе "ПСЖ". Он уверенно провел матч и стал лучшим футболистом столичной команды, получив оценку 7,5. Однако партнеры украинца по команде провалили противостояние с "Лансом". 

Что Забарный сказал после матча 

Всего дважды за последние 13 лет "ПСЖ" проигрывал в Суперкубке Франции. Единственный гол в поединке на 32-й минуте забил Флорьян Товен. Семь минут спустя судья удалил с поля игрока "Ланса" Киллиана Антонио. Но даже это не помогло парижанам. Более того, на 87-й минуте поединка судья показал красную карточку Нуну Мендешу.

"Мы просто не реализовали свои моменты, хотя создали немало опасных ситуаций у чужих ворот. Будем готовиться к сезону, потому что знаем, насколько он будет сложным. Нам действительно нужно как команде снова набрать ход. Важно победить уже в следующем матче, это поможет команде в моральном плане", — объяснил Забарный. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что юный Никита Шеремет стал чемпионом Европы-2026 по водным видам спорта. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, почему Игорь Костюк останется на посту главного тренера киевского "Динамо" несмотря на вылет команды из еврокубков. 

Франция спорт футбол ПСЖ Илья Забарный
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации