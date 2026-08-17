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Главная Спорт ПСЖ уступил Лансу в Суперкубке: Забарный стал лучшим в составе парижан

ПСЖ уступил Лансу в Суперкубке: Забарный стал лучшим в составе парижан

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 07:30
Забарный получил самую высокую оценку в ПСЖ в Суперкубке Франции
Илья Забарный с партнерами по команде. Фото: Reuters

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный был признан лучшим футболистом "ПСЖ" в матче за Суперкубок Франции против "Ланса". Несмотря на минимальное поражение парижан, украинский защитник получил самую высокую оценку в своей команде.

О результате матча и оценке Забарного сообщил портал Новини.LIVE.

Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Забарный стал лучшим в составе "ПСЖ"

Матч за Суперкубок Франции завершился победой "Ланса" со счётом 1:0. Единственный гол на 32-й минуте забил Флориан Товен.

Поединок получился напряженным и завершился удалениями в обеих командах. В составе "Ланса" красную карточку получил центральный защитник Киллиан Антонио, а в "ПСЖ" был удален левый защитник Нуну Мендеш.

Для "Ланса" эта победа стала исторической — клуб впервые выиграл Суперкубок Франции. Последний раз команда боролась за этот трофей в 1998 году, когда также встречалась с "ПСЖ", но тогда уступила. Парижане же остаются рекордсменами по количеству побед в турнире, имея в своем активе 14 трофеев.

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Забарный провел на поле весь матч без замены. По итогам встречи статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,3 балла — это лучший показатель среди всех футболистов "ПСЖ".

Украинский защитник продемонстрировал надежную игру в обороне и высокую эффективность в работе с мячом. Забарный выполнил 68 передач, из которых 63 были точными, что составляет 93% успешности. Также он выиграл шесть из семи единоборств, совершил два отбора, шесть выносов и пять подборов мяча.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о триумфе Никиты Шеремета на чемпионате Европы, где украинский пловец завоевал золото и обновил национальный рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем.

Также Новини.LIVE сообщал о конфликте Виктора Цыганкова с главным тренером "Жироны" Кике Альваресом, который обвинил украинца в отказе выходить на поле.

футбол ПСЖ Французская Лига 1 Илья Забарный украинские легионеры (футбол)
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

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