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Головна Спорт Ліверпуль намагається підписати Забарного

Ліверпуль намагається підписати Забарного

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 14:37
Ліверпуль спробує взяти Забарного в оренду у ПСЖ
Ілля Забарний та головний тренер "Ліверпуля" Андоні Іраола. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Захисник збірної України Ілля Забарний входить до списку трансферних цілей "Ліверпуля". Головний тренер команди Андоні Іраола отримав від керівництва схвалення на укладення такої угоди.

Переговори "Ліверпуля" з французьким "ПСЖ" вже тривають, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Krrish FT.

Під час літнього міжсезоння 2026 року керівництво "Ліверпуля" замінило головного тренера команди, яку очолив Андоні Іраола, що прийшов із "Борнмута". Він хоче знову попрацювати з Іллею Забарним, за плечима якого — неоднозначний сезон у "ПСЖ".

Наскільки ймовірний трансфер Забарного

Український футболіст не зміг одразу завоювати місце в основному складі французького гранда, з яким виграв чемпіонат Франції та Лігу чемпіонів. Однак повідомлення про те, що Ілля Забарний не потрібен "ПСЖ", не відповідають дійсності.

Наприкінці минулого сезону головний тренер парижан Луїс Енріке заявив, що розраховує на цього гравця. Адаптація Іллі Забарного у Франції проходить за планом, і наставник не сумнівається, що в майбутньому захисник стане основним футболістом "ПСЖ".

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Французи не погоджуються продати Забарного "Ліверпулю". Однак англійський клуб спробує взяти гравця в оренду, і такий варіант у кінцевому підсумку може влаштувати всі сторони.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що останній бій у професійній кар'єрі Олександра Усика може відбутися наприкінці року в Нью-Йорку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що колишній друг Олександра Усика Дерек Чісора почав погрожувати українцю після поїздки до Росії.

ПСЖ Ліверпуль Ілля Забарний
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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