Бій Усик — Вайлдер: відомо, де може відбутися поєдинок

Деонтей Вайлдер та Олександр Усик. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик так і не назвав ім'я свого наступного суперника. Однак відомо, що цей бій може стати останнім у його професійній кар'єрі. Більшість експертів схиляються до думки, що українець битиметься з Деонтеєм Вайлдером.

Поєдинок може відбутися на одній із найвідоміших арен світу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на World Boxing News.

Існує велика ймовірність того, що прощальний бій Олександра Усика у професійній кар’єрі відбудеться наприкінці 2026 року. Раніше українець відмовився від своїх поясів, які завоював у поєдинках з Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа. Але він зможе стати володарем іншого чемпіонського пояса.

Де Усик проведе останній бій

Інсайдери впевнені, що наступним суперником українського боксера стане Деонтей Вайлдер. Це відомий американський спортсмен, найкращі роки якого залишилися в минулому. "Бронзовий бомбардувальник" був чемпіоном світу за версією WBC, він є бронзовим призером Олімпійських ігор і одним із найпопулярніших боксерів світу.

У поєдинку Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером зацікавлений президент UFC Дана Вайт. Переможець поєдинку може стати першим в історії чемпіоном за версією Zuffa Boxing. Поєдинок може відбутися наприкінці 2026 року на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.

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