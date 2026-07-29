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Главная Спорт Усик и Чисора могут провести бой: известно место, где он состоится

Усик и Чисора могут провести бой: известно место, где он состоится

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 10:35
Бой Усик — Уайлдер: известно, где может пройти поединок
Деонтей Уайлдер и Александр Усик. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик так и не объявил имя своего следующего соперника. Однако известно, что его бой может стать последним в профессиональной карьере. Большинство экспертов склоняются к тому, что украинец сразится с Деонтеем Уайлдером. 

Противостояние может состояться на одной из самых известных арен мира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Boxing News

Существует большая вероятность того, что прощальный бой Александра Усика в профессиональной карьере пройдет в конце 2026 года. Ранее украинец отказался от своих поясов, которые заработал в боях с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа. Но он сможет стать обладателем другого чемпионского пояса. 

Где Усик проведет последний бой 

Инсайдеры уверены в том, что следующим соперником украинского боксера станет Деонтей Уайлдер. Это известный американский спортсмен, лучшие годы которого остались в прошлом. "Бронзовый бомбардировщик" был чемпионом мира по версии WBC, он является бронзовым призером Олимпийских игр и одним из самых популярных боксеров мира. 

В поединке Александра Усика с Деонтеем Уайлдером заинтересован президент UFC Дана Уайт. Победитель противостояния может стать первым в истории чемпионом по версии Zuffa Boxing. Поединок может пройти в конце 2026 года на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что обострился конфликт двух бывший друзей, Александра Усика и Дерека Чисоры. 

Также Новини.LIVE цитировали дочь президента киевского "Динамо", которая встала на защиту одного из игроков команды. 

Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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