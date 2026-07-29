Бой Усик — Уайлдер: известно, где может пройти поединок

Деонтей Уайлдер и Александр Усик. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик так и не объявил имя своего следующего соперника. Однако известно, что его бой может стать последним в профессиональной карьере. Большинство экспертов склоняются к тому, что украинец сразится с Деонтеем Уайлдером.

Противостояние может состояться на одной из самых известных арен мира, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на World Boxing News.

Существует большая вероятность того, что прощальный бой Александра Усика в профессиональной карьере пройдет в конце 2026 года. Ранее украинец отказался от своих поясов, которые заработал в боях с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа. Но он сможет стать обладателем другого чемпионского пояса.

Где Усик проведет последний бой

Инсайдеры уверены в том, что следующим соперником украинского боксера станет Деонтей Уайлдер. Это известный американский спортсмен, лучшие годы которого остались в прошлом. "Бронзовый бомбардировщик" был чемпионом мира по версии WBC, он является бронзовым призером Олимпийских игр и одним из самых популярных боксеров мира.

В поединке Александра Усика с Деонтеем Уайлдером заинтересован президент UFC Дана Уайт. Победитель противостояния может стать первым в истории чемпионом по версии Zuffa Boxing. Поединок может пройти в конце 2026 года на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.

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