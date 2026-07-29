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Главная Спорт Ливерпуль пытается подписать Забарного

Ливерпуль пытается подписать Забарного

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 14:37
Ливерпуль попытается взять Забарного в аренду у ПСЖ
Илья Забарный и главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Защитник сборной Украины Илья Забарный входит в список трансферных целей "Ливерпуля". Главный тренер команды Андони Ираола получил от руководства одобрение на проведение такой сделки. 

Переговоры "Ливерпуля" с французским "ПСЖ" уже идут, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Krrish FT

Во время летнего межсезонья-2026 руководство "Ливерпуля" заменило главного тренера команды, которую возглавил пришедший из "Борнмута" Андони Ираола. Он хочет снова поработать с Ильей Забарным, у которого позади неоднозначный сезон в "ПСЖ". 

Насколько вероятен трансфер Забарного

Украинский футболист не смог сходу завоевать место в основном составе французского гранда, с которым выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Однако сообщения о том, что Илья Забарный не нужен "ПСЖ", не соответствуют действительности. 

В конце прошлого сезона главный тренер парижан Луис Энрике заявил, что рассчитывает на игрока. Адаптация Ильи Забарного во Франции проходит по плану, и наставник не сомневается, что в будущем защитник станет основным футболистом "ПСЖ". 

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Французы не соглашаются продать Забарного "Ливерпулю". Однако английский клуб постарается взять игрока в аренду, и такой варианты в конечном итоге может устроить все стороны. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что последний бой в профессиональной карьере Александра Усика может состояться в конце года в Нью-Йорке. 

Также Новини.LIVE сообщали, что бывший друг Александра Усика Дерек Чисора начал угрожать украинцу после поездки в Россию. 

ПСЖ Ливерпуль Илья Забарный
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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