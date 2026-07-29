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Главная Спорт Жирона хотела отправить Цыганкова в США: что ответил украинец

Жирона хотела отправить Цыганкова в США: что ответил украинец

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 13:12
Жирона хотела продать Цыганкова в клуб из Нью-Йорка
Болельщики "Жироны" и Виктор Цыганков. Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков отказался продолжать карьеру в MLS. Украинский футболист заинтересовал клуб из Нью-Йорка. Каталонцы были согласны на трансфер, но хавбек не поедет в США. 

Приоритетом Цыганкова остается один из европейских чемпионатов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

Будущее лидера сборной Украины Виктора Цыганкова остается неопределенным. Он не собирается оставаться в "Жироне", которая вылетела из элитного дивизиона по итогам прошлого сезона. Но и от всех вариантов по трансферу футболист пока отказывается. 

Где не захотел выступать Цыганков 

"Жирона" хочет получить за 28-летнего полузащитника как минимум 10 млн евро. Первым такую сумму согласился заплатить турецкий "Трабзонспор", однгако Виктор Цыганков не захотел уезжать из Испании. Теперь история повторилась с той разницей, что в услугах игрока был заинтересован клуб из Нью-Йорка, но и Америку украинец не рассматривает в качестве места дислокации своей семьи. 

Ряд испанских клубов продолжает наблюдать за ситуацией. Они рассчитывают, что "Жирона" освободит Виктора Цыганкова от контракта, который завершится через год. Тогда футболиста можно будет подписать на правах свободного агента. 

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За испаскую "Жирону" украинский футболист провел в общей сложности 119 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 23 результативные передачи. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что дочь владельца "Динамо" жестко ответила болельщикам, которые критикуют одного из футболистов команды. 

Также Новини.LIVE писали, что британец Дерек Чисора после поездки в Россию начал угрожать украинцу Александру Усику. 

Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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