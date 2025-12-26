Видео
Главная Спорт Цыганков может перейти в более статусный клуб, где есть украинец

Цыганков может перейти в более статусный клуб, где есть украинец

Дата публикации 26 декабря 2025 09:05
Цыганков может перейти из Жироны в Вильярреал
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" может потерять украинского вингера Виктора Цыганкова. Важнейший футболист клуба в последних матчах может пойти на повышение.

О возможном переходе Цыганкова сообщил портал Nekodeportes.com.

Куда уйдет Цыганков

Источники сообщили, что 28-летний вингер "Жироны" находится в сфере интересов "Вильярреала", который ныне занимает четвертое место в Ла Лиге и стремится усилить состав в борьбе за медали.

Обозреватель Алехандро Карретеро отметил универсальность украинского футболиста, его сильную левую ногу, умение смещаться в центр поля и хорошо читать игру. Он считает, что это делает Цыганкова привлекательным вариантом для "Вильярреала".

В текущем сезоне Цыганков провел 11 матчей за "Жирону", в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока оценивается на уровне около 14 миллионов евро.

Стоит отметить, что в составе "Вильярреала" уже выступает еще один украинец — вратарь Яков Кинарейкин.

Напомним, футболист "Баварии" неожиданно лидирует в гонке за Золотой мяч-2026.

Киевское "Динамо" проверит на сборах игрока, который вообще не играл в Александрах Шовковского.

футбол Виктор Цыганков Вильярреал Жирона украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
