Цыганков может перейти из Жироны в Вильярреал

Цыганков может перейти в более статусный клуб, где есть украинец
Испанская "Жирона" может потерять украинского вингера Виктора Цыганкова. Важнейший футболист клуба в последних матчах может пойти на повышение.
О возможном переходе Цыганкова сообщил портал Nekodeportes.com.
Куда уйдет Цыганков
Источники сообщили, что 28-летний вингер "Жироны" находится в сфере интересов "Вильярреала", который ныне занимает четвертое место в Ла Лиге и стремится усилить состав в борьбе за медали.
Обозреватель Алехандро Карретеро отметил универсальность украинского футболиста, его сильную левую ногу, умение смещаться в центр поля и хорошо читать игру. Он считает, что это делает Цыганкова привлекательным вариантом для "Вильярреала".
В текущем сезоне Цыганков провел 11 матчей за "Жирону", в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость игрока оценивается на уровне около 14 миллионов евро.
Стоит отметить, что в составе "Вильярреала" уже выступает еще один украинец — вратарь Яков Кинарейкин.
