Циганков може перейти з Жирони до Вільярреала

Іспанська "Жирона" може втратити українського вінгера Віктора Циганкова. Найважливіший футболіст клубу в останніх матчах може піти на підвищення.

Про можливий перехід Циганкова повідомив портал Nekodeportes.com.

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Куди піде Циганков

Джерела повідомили, що 28-річний вінгер "Жирони" перебуває у сфері інтересів "Вільярреалу", який нині посідає четверте місце в Ла Лізі та прагне підсилити склад у боротьбі за медалі.

Оглядач Алехандро Карретеро відзначив універсальність українського футболіста, його сильну ліву ногу, вміння зміщуватися в центр поля та добре читати гру. Він вважає, що це робить Циганкова привабливим варіантом для "Вільярреала".

У поточному сезоні Циганков провів 11 матчів за "Жирону", у яких забив 3 м’ячі та віддав 2 результативні передачі. Орієнтовна трансферна вартість гравця оцінюється на рівні близько 14 мільйонів євро.

Варто зазначити, що у складі "Вільярреала" вже виступає ще один українець — воротар Яків Кінарейкін.

