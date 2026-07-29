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Головна Спорт Жирона хотіла відправити Циганкова до США: що відповів українець

Жирона хотіла відправити Циганкова до США: що відповів українець

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 13:12
Жирона хотіла продати Циганкова до клубу з Нью-Йорка
Вболівальники "Жирони" та Віктор Циганков. Фото: Getty Images. Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник іспанської "Жирони" Віктор Циганков відмовився продовжувати кар’єру в MLS. Український футболіст зацікавив клуб із Нью-Йорка. Каталонці погодилися на трансфер, але півзахисник не поїде до США.

Пріоритетом Циганкова залишається один із європейських чемпіонатів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Майбутнє лідера збірної України Віктора Циганкова залишається невизначеним. Він не збирається залишатися в "Жироні", яка вилетіла з елітного дивізіону за підсумками минулого сезону. Але й від усіх варіантів щодо трансферу футболіст поки що відмовляється.

Де Циганков не захотів виступати

"Жирона" хоче отримати за 28-річного півзахисника щонайменше 10 млн євро. Першим таку суму погодився заплатити турецький "Трабзонспор", однак Віктор Циганков не захотів виїжджати з Іспанії. Тепер історія повторилася з тією різницею, що послугами гравця зацікавився клуб із Нью-Йорка, але й Америку українець не розглядає як місце проживання своєї сім’ї.

Низка іспанських клубів продовжує стежити за ситуацією. Вони розраховують, що "Жирона" звільнить Віктора Циганкова від контракту, який закінчиться через рік. Тоді футболіста можна буде підписати на правах вільного агента.

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За іспанську "Жирону" український футболіст провів загалом 119 матчів, у яких забив 20 голів і віддав 23 результативні передачі.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що дочка власника "Динамо" різко відповіла вболівальникам, які критикують одного з футболістів команди.

Також Новини.LIVE писали, що британець Дерек Чісора після поїздки до Росії почав погрожувати українцю Олександру Усику.

Віктор Циганков Футбол трансфери Жирона
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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