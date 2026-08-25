Бутусов показал новые разрушение на Донбасс Арене

"Донбасс Арена" в 2026 году. Фото: Юрий Бутусов

"Донбасс Арена" задумывалась как новый символ Донецка и домашний стадион "Шахтера". Идея строительства современной пятизвездочной арены появилась у Рината Ахметова после посещения матча Франция — Украина на парижском "Стад де Франс" в 1999 году, а решение о строительстве было принято в 2003-м. Непосредственно работы начались 27 июня 2006 года и завершились спустя чуть больше трех лет.

На строительство стадиона и благоустройство территории вокруг него потратили около 400 млн долларов, сообщают Новини.LIVE.

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Разрушения на "Донбасс Арене". Фото: Юрий Бутусов

От открытия с Бейонсе до Евро-2012

"Донбасс Арена" официально открылась 29 августа 2009 года в День шахтера и День города Донецка. Церемония включала масштабное шоу с участием украинских исполнителей и футболистов "Шахтера", а главным музыкальным событием стал концерт американской певицы Бейонсе. Стадион был рассчитан более чем на 50 тысяч зрителей и стал первой ареной в Украине и Восточной Европе, построенной по требованиям элитной категории УЕФА.

Одними из самых памятных матчей стали встречи Евро-2012: Франция сыграла с Англией 1:1, Украина уступила Франции 0:2, а затем Англия обыграла украинскую сборную 1:0. Кроме того, арена приняла четвертьфинал Испания — Франция, завершившийся победой испанцев 2:0, и полуфинал Португалия — Испания, в котором Испания прошла дальше по пенальти. На клубном уровне особое место заняли победа "Шахтера" над "Челси" со счетом 2:1 в Лиге чемпионов и ничья 2:2 с дортмундской "Боруссией" в плей-офф турнира.

"Донбасс Арена" сегодня. Фото: Юрий Бутусов

Нынешнее состояние "Донбасс Арены"

Последний официальный матч на "Донбасс Арене" состоялся 2 мая 2014 года: "Шахтер" обыграл "Ильичевец" со счетом 3:1, а последним голом на стадионе отметился Дуглас Коста. После начала войны "горняки" покинули Донецк, а сама арена летом и осенью 2014 года неоднократно подвергалась обстрелам и получила повреждения фасада, коммуникаций и оборудования; наиболее серьезный ущерб был нанесен взрывом 20 октября. В августе 2014 года стадион превратился в крупный логистический центр гуманитарной помощи, однако в феврале 2017 года вооруженные люди захватили объект и работа гуманитарного штаба там прекратилась.

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Состояние территории вокруг стадиона. Фото: Юрий Бутусов

Сегодня "Донбасс Арена" продолжает медленно разрушаться. В июне 2026 года Ринат Ахметов заявил, что стадион находится в плохом состоянии, поскольку домашняя команда много лет не играет на нем. Почти полтора месяца спустя военнослужащий журналист Юрий Бутусов показал кадры, на которых видно новые следы разрушения стадиона. Территория вокруг арены полностью заросла травой. Вокруг стоят таблички, которые предупреждают о минной опасности.

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