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Главная Спорт Матвиенко назвал причину потасовки игроков Харькова и Шахтера

Матвиенко назвал причину потасовки игроков Харькова и Шахтера

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 14:05
Матвиенко объяснил причину конфликта игроков Шахтера и Харькова
Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Поединок второго тура чемпионате Украины по футболу сезона 2026/27 между "Харьковом" и "Шахтером" запомнился не только победой "горняков". После финального свистка возникла скандальная ситуация. Футболисты обеих команд едва не подрались. 

Происшествие случилось в подтрибунном помещении, подробнее о нем рассказал Николая Матвиенко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Шахтера". 

Подопечные Арды Турана одержали важную, но сложную выездную победу над ФК "Харьков" со счетом 1:0. Это позволило "Шахтеру" продолжить серию побед на старте сезона и остаться в группе лидеров турнирной таблицы Премьер-лиги. Однако противостояние получилось сложным для обеих команд, представители которых выплеснули эмоции после встречи. 

Что Матвиенко сказал о драке 

Капитан "Шахтер" назвал соперника хорошо организованной командой с квалифицированными игроками, которой было сложно противостоять на поле. Отдельно Николай Матвиенко отметил погодные условия — сильную жару, которая негативно сказалась на действиях как "горняков", так и "Харькова". По мнению футболиста, она стала одной из причин начала потасовки. 

"Стычка в подтрибунном помещении? Это все эмоции. Кто-то сказал, кто-то ответил. Я думаю, что все нормально. Это обычный мужской конфликт", — заверил Матвиенко. 

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Следующим соперником "Шахтера" станет "Полесье". Матч пройдет в субботу, 29 августа. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что Вячеслав Суркис признался, что помогло ему стать основным голкипером киевского "Динамо". 

Ранее Новини.LIVE писали, что португальская "Бенфика" снизила трансферную стоимость Анатолия Трубина перед уходом игрока. 

футбол ФК Шахтер УПЛ Николай Матвиенко Харьков
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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