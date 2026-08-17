Матвиенко объяснил причину конфликта игроков Шахтера и Харькова

Капитан "Шахтера" Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Поединок второго тура чемпионате Украины по футболу сезона 2026/27 между "Харьковом" и "Шахтером" запомнился не только победой "горняков". После финального свистка возникла скандальная ситуация. Футболисты обеих команд едва не подрались.

Происшествие случилось в подтрибунном помещении, подробнее о нем рассказал Николая Матвиенко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".

Подопечные Арды Турана одержали важную, но сложную выездную победу над ФК "Харьков" со счетом 1:0. Это позволило "Шахтеру" продолжить серию побед на старте сезона и остаться в группе лидеров турнирной таблицы Премьер-лиги. Однако противостояние получилось сложным для обеих команд, представители которых выплеснули эмоции после встречи.

Что Матвиенко сказал о драке

Капитан "Шахтер" назвал соперника хорошо организованной командой с квалифицированными игроками, которой было сложно противостоять на поле. Отдельно Николай Матвиенко отметил погодные условия — сильную жару, которая негативно сказалась на действиях как "горняков", так и "Харькова". По мнению футболиста, она стала одной из причин начала потасовки.

"Стычка в подтрибунном помещении? Это все эмоции. Кто-то сказал, кто-то ответил. Я думаю, что все нормально. Это обычный мужской конфликт", — заверил Матвиенко.

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