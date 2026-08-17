Матвієнко пояснив причину конфлікту між гравцями Шахтаря та Харкова

Капітан "Шахтаря" Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/koliamatvienko/

Матч другого туру чемпіонату України з футболу сезону 2026/27 між "Харковом" та "Шахтарем" запам’ятався не лише перемогою "гірників". Після фінального свистка сталася скандальна ситуація. Футболісти обох команд ледь не побилися.

Інцидент стався у підтрибунному приміщенні, детальніше про нього розповів Микола Матвієнко, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Шахтаря".

Підопічні Арди Турана здобули важливу, але складну виїзну перемогу над ФК "Харків" з рахунком 1:0. Це дозволило "Шахтарю" продовжити серію перемог на початку сезону та залишитися в групі лідерів турнірної таблиці Прем'єр-ліги. Однак протистояння виявилося складним для обох команд, представники яких дали волю емоціям після зустрічі.

Що Матвієнко сказав про бійку

Капітан "Шахтаря" назвав суперника добре організованою командою з кваліфікованими гравцями, якій було складно протистояти на полі. Окремо Микола Матвієнко відзначив погодні умови — сильну спеку, яка негативно позначилася на діях як "гірників", так і "Харкова". На думку футболіста, вона стала однією з причин початку сутички.

"Сутичка в приміщенні під трибунами? Це все емоції. Хтось сказав, хтось відповів. Я думаю, що все нормально. Це звичайний чоловічий конфлікт", — запевнив Матвієнко.

Читайте також:

Наступним суперником "Шахтаря" стане "Полісся". Матч відбудеться в суботу, 29 серпня.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що В'ячеслав Суркіс зізнався, що допомогло йому стати основним голкіпером київського "Динамо".

Раніше Новини.LIVE писали, що португальська "Бенфіка" знизила трансферну вартість Анатолія Трубіна перед відходом гравця.