Бутусов показав нові руйнування на Донбас Арені

"Донбас Арена" у 2026 році. Фото: Юрій Бутусов

"Донбас Арена" задумувалася як новий символ Донецька та домашній стадіон "Шахтаря". Ідея будівництва сучасної п’ятизіркової арени з’явилася у Ріната Ахметова після відвідування матчу Франція — Україна на паризькому "Стад де Франс" у 1999 році, а рішення про будівництво було ухвалено у 2003-му. Самі роботи розпочалися 27 червня 2006 року й завершилися трохи більше ніж через три роки.

На будівництво стадіону та благоустрій території навколо нього витратили близько 400 млн доларів, повідомляють Новини.LIVE.

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Руйнування на "Донбас Арені". Фото: Юрій Бутусов

Від відкриття з Бейонсе до Євро-2012

"Донбас Арена" офіційно відкрилася 29 серпня 2009 року в День шахтаря та День міста Донецька. Церемонія включала масштабне шоу за участю українських виконавців та футболістів "Шахтаря", а головною музичною подією став концерт американської співачки Бейонсе. Стадіон був розрахований на понад 50 тисяч глядачів і став першою ареною в Україні та Східній Європі, побудованою відповідно до вимог елітної категорії УЄФА.

Одними з найпам’ятніших матчів стали поєдинки Євро-2012: Франція зіграла з Англією 1:1, Україна поступилася Франції 0:2, а потім Англія обіграла українську збірну 1:0. Крім того, арена прийняла чвертьфінал Іспанія — Франція, що завершився перемогою іспанців 2:0, та півфінал Португалія — Іспанія, у якому Іспанія пройшла далі за рахунок пенальті. На клубному рівні особливе місце посіли перемога "Шахтаря" над "Челсі" з рахунком 2:1 у Лізі чемпіонів та нічия 2:2 з дортмундською "Боруссією" у плей-офф турніру.

"Донбас Арена" сьогодні. Фото: Юрій Бутусов

Нинішній стан "Донбас Арени"

Останній офіційний матч на "Донбас Арені" відбувся 2 травня 2014 року: "Шахтар" обіграв "Іллічівець" з рахунком 3:1, а останній гол на стадіоні забив Дуглас Коста. Після початку війни "гірники" покинули Донецьк, а сама арена влітку та восени 2014 року неодноразово зазнавала обстрілів і отримала пошкодження фасаду, комунікацій та обладнання; найсерйознішої шкоди зазнала внаслідок вибуху 20 жовтня. У серпні 2014 року стадіон перетворився на великий логістичний центр гуманітарної допомоги, проте в лютому 2017 року озброєні люди захопили об’єкт, і робота гуманітарного штабу там припинилася.

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Стан території навколо стадіону. Фото: Юрій Бутусов

Сьогодні "Донбас Арена" продовжує повільно руйнуватися. У червні 2026 року Рінат Ахметов заявив, що стадіон перебуває в поганому стані, оскільки домашня команда багато років не грає на ньому. Майже півтора місяця потому військовий журналіст Юрій Бутусов показав кадри, на яких видно нові сліди руйнування стадіону. Територія навколо арени повністю заросла травою. Навколо стоять таблички, які попереджають про мінну небезпеку.

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