Магучих уже в финале: Геращенко и Левченко решат судьбу в Цюрихе

Ярослава Магучих празднует победу. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих гарантировала себе участие в финале Бриллиантовой лиги сезона-2026. Перед заключительным этапом серии в Цюрихе она делит первое место рейтинга с австралийкой Элеанор Паттерсон, набрав по 23 очка. В проходной шестерке также находятся Ирина Геращенко и Юлия Левченко, однако их участие в финале пока не гарантировано.

Судьба украинок решится 27 августа на этапе в Цюрихе, сообщают Новини.LIVE.

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Геращенко и Левченко предстоит борьба за путевки

Бронзовый призер Олимпиады-2024 занимает третью позицию с 14 очками, а Юлия Левченко идет шестой с 13 баллами. При этом сразу несколько соперниц находятся на минимальном расстоянии, поэтому один успешный старт в Цюрихе может серьезно изменить расстановку в рейтинге. В женских прыжках в высоту на швейцарском этапе выступят Магучих, Геращенко и Левченко, а среди их соперниц будут Никола Олислагерс, Элеанор Паттерсон, Ангелина Топич и Мария Жодзик.

Радость Элеанор Паттерсон. Фото: Reuters

Украинки подходят к решающему этапу после успешного выступления в Силезии. Магучих выиграла соревнования с результатом 2,00 метра, Геращенко стала второй, преодолев 1,98 метра, а Левченко заняла девятое место. Для Магучих эта победа стала очередным важным результатом в борьбе за лидерство в сезоне.

Зачет в Бриллиантовой лиге. Фото: Суспільне Спорт

Заключительный регулярный этап Бриллиантовой лиги пройдет 27 августа в Цюрихе. Женские соревнования в прыжках в высоту начнутся в 19:27 по киевскому времени, после чего окончательно определятся шесть участниц финала. Решающий турнир серии состоится 4–5 сентября в Брюсселе.

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