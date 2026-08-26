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Главная Спорт Магучих вышла в финал Бриллиантовой лиги: в топ-6 три украинки

Магучих вышла в финал Бриллиантовой лиги: в топ-6 три украинки

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Дата публикации 26 августа 2026 08:52
Магучих уже в финале: Геращенко и Левченко решат судьбу в Цюрихе
Ярослава Магучих празднует победу. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих гарантировала себе участие в финале Бриллиантовой лиги сезона-2026. Перед заключительным этапом серии в Цюрихе она делит первое место рейтинга с австралийкой Элеанор Паттерсон, набрав по 23 очка. В проходной шестерке также находятся Ирина Геращенко и Юлия Левченко, однако их участие в финале пока не гарантировано.

Судьба украинок решится 27 августа на этапе в Цюрихе, сообщают Новини.LIVE.

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Геращенко и Левченко предстоит борьба за путевки

Бронзовый призер Олимпиады-2024 занимает третью позицию с 14 очками, а Юлия Левченко идет шестой с 13 баллами. При этом сразу несколько соперниц находятся на минимальном расстоянии, поэтому один успешный старт в Цюрихе может серьезно изменить расстановку в рейтинге. В женских прыжках в высоту на швейцарском этапе выступят Магучих, Геращенко и Левченко, а среди их соперниц будут Никола Олислагерс, Элеанор Паттерсон, Ангелина Топич и Мария Жодзик.

Элеанор Паттерсон
Радость Элеанор Паттерсон. Фото: Reuters

Украинки подходят к решающему этапу после успешного выступления в Силезии. Магучих выиграла соревнования с результатом 2,00 метра, Геращенко стала второй, преодолев 1,98 метра, а Левченко заняла девятое место. Для Магучих эта победа стала очередным важным результатом в борьбе за лидерство в сезоне. 

Бриллиантовая Лига
Зачет в Бриллиантовой лиге. Фото: Суспільне Спорт

Заключительный регулярный этап Бриллиантовой лиги пройдет 27 августа в Цюрихе. Женские соревнования в прыжках в высоту начнутся в 19:27 по киевскому времени, после чего окончательно определятся шесть участниц финала. Решающий турнир серии состоится 4–5 сентября в Брюсселе. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что турецкий гранд готов предложить солидную сумму за одного из лидеров киевского "Динамо". 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в сборной Украины уже в сентябре может дебютировать перспективный защитник. 

Ярослава Магучих спортсменка Ирина Геращенко Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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