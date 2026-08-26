Челсі змінив умови щодо Мудрика: що заважає трансферу

Михайло Мудрик на лаві запасних. Фото: Getty Images

"Лідс Юнайтед" продовжує виявляти інтерес до українського вінгер "Челсі" Михайла Мудрика попри повідомлення про припинення переговорів між клубами. Представники англійської команди, як і раніше, розглядають можливість оренди 25-річного футболіста. При цьому перший запит "Лідса" не влаштував лондонців щодо фінансових умов.

Сам Мудрик зацікавлений у переході до клубу з Йоркширу, оскільки хоче продовжити кар’єру в Прем’єр-лізі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Athletic.

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"Челсі" хоче змінити умови угоди

Головною перешкодою залишаються фінансові вимоги "синіх". Лондонці хочуть, щоб приймаюча сторона взяла на себе значну частину зарплати Михайла Мудрика та виплатила компенсацію за оренду, тоді як "Лідс" не готовий погоджуватися на умови, які вважає невигідними. При цьому "Челсі" розглядає й інші варіанти для українця, зокрема оренду в "Страсбурзі", а також інтерес з боку інших клубів Прем’єр-ліги та Європи.

У варіанті зі "Страсбуром" є окреме обмеження: французький клуб уже взяв в оренду двох футболістів "Челсі" — Філіпа Йоргенсена та Генезіса Антві. Тому для ще одного орендного переходу з лондонської команди залишається лише одне місце. Його потенційно може зайняти Мудрик або півзахисник Даріу Ессугу, якого "Челсі" також розглядає для оренди.

Мудрик повернувся до повноцінного футболу після тривалого відсторонення і тепер зацікавлений у регулярній ігровій практиці. "Челсі" також хоче забезпечити українцеві достатню кількість матчів, розглядаючи фінансові механізми, які можуть стимулювати приймаючий клуб використовувати футболіста. При цьому остаточне рішення щодо його майбутнього поки що не ухвалено, а трансферне вікно в Англії закривається 1 вересня.

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