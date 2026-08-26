Челси изменил условия по Мудрику: что мешает трансферу

Михаил Мудрик на скамейке запасных. Фото: Getty Images

"Лидс Юнайтед" сохраняет интерес к украинскому вингеру "Челси" Михаилу Мудрику, несмотря на сообщения о прекращении переговоров между клубами. Представители английской команды по-прежнему рассматривают возможность аренды 25-летнего футболиста. При этом первый запрос "Лидса" не устроил лондонцев по финансовым условиям.

Сам Мудрик заинтересован в переходе в клуб из Йоркшира, поскольку хочет продолжить карьеру в Премьер-лиге, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

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"Челси" хочет изменить условия сделки

Главным препятствием остаются финансовые требования "синих. Лондонцы хотят, чтобы принимающая сторона взяла на себя значительную часть зарплаты Михаила Мудрика и выплатила арендную компенсацию, тогда как "Лидс" не готов соглашаться на условия, которые считает невыгодными. При этом "Челси" рассматривает и другие варианты для украинца, включая аренду в "Страсбур", а также интерес со стороны других клубов Премьер-лиги и Европы.

У варианта со "Страсбуром" есть отдельное ограничение: французский клуб уже получил в аренду двух футболистов "Челси" — Филипа Йоргенсена и Генезиса Антви. Поэтому для еще одного арендного перехода из лондонской команды остается только одно место. Его потенциально может занять Мудрик или полузащитник Дариу Эссугу, которого "Челси" также рассматривает для аренды.

Мудрик вернулся к полноценному футболу после длительного отстранения и теперь заинтересован в регулярной игровой практике. "Челси" также хочет обеспечить украинцу достаточное количество матчей, рассматривая финансовые механизмы, которые могут стимулировать принимающий клуб использовать футболиста. При этом окончательное решение по его будущему пока не принято, а трансферное окно в Англии закрывается 1 сентября.

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