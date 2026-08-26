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Главная Спорт Украинская баскетболистка ушла из клуба из-за россиянки

Украинская баскетболистка ушла из клуба из-за россиянки

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 11:42
Украинка Коваль ушла из баскетбольного клуба из-за россиянки
Кейт Коваль на площадке. Фото: Getty Images

Звезда украинского баскетбола Кейт Коваль покинула женскую команду Университета Луизианы "ЛСЮ Тайгерс". Решение 20-летней спортсменки стало известно спустя менее двух недель после того, как клуб объявил о подписании 17-летней российской баскетболистки Анны Минаевой. Главный тренер LSU Ким Малки подтвердила уход спортсменки, назвав причиной личные обстоятельства.

Коваль родилась и выросла в Киеве, а ее отец служит оператором дронов в украинской армии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на LA Times

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Кейт Коваль сообщила Ким Малки о своем решении в воскресенье после продолжительного разговора. Тренер заявила, что уважает выбор баскетболистки и поддерживает ее, однако до подписания Минаевой отдельно предупредила Коваль о планах клуба. Российская спортсменка ранее выступала за московский МБА, а в сезоне-2025/26 провела 29 матчей в чемпионатах России, набирая в среднем 11,2 очка и делая 9,6 подбора.

Коваль была важной частью состава LSU

В прошлом сезоне Коваль провела за "ЛСЮ Тайгерс" 35 матчей, 17 из них начала в стартовой пятерке. В среднем украинка набирала 8,3 очка, делала 6,3 подбора, 1,1 перехвата и 1,2 блок-шота за игру. До перехода в LSU она выступала за университет "Нотр-Дам". Будущее Коваль и ее следующий баскетбольный клуб пока не объявлены.

Малки при этом объяснила, что решение о приглашении Минаевой принималось исключительно с учетом интересов команды. По ее словам, она не может отказываться от перспективного игрока из-за международного конфликта. В "ЛСЮ Тайгерс" рассчитывали, что Коваль и Минаева смогут вместе выступать за команду, однако после ухода украинки этот вариант больше не рассматривается. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что у Михаила Мудрика возникли проблемы с арендой в другую команду из-за "Челси". 

Также Новини.LIVE сообщали, что три украинские спортсменки могут выступить в финале турнира по прыжкам в высоту "Бриллиантовой лиги". 

скандал спорт Баскетбол российские спортсмены Кейт Коваль
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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