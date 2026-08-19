Колишній футболіст Шахтаря Вакула служитиме у Збройних силах

Владислав Вакула. Фото: "Зоря" Луганськ

Колишній півзахисник молодіжних збірних України та низки клубів УПЛ Владислав Вакула був затриманий працівниками ТЦК у Львові. Після проходження військово-лікарської комісії футболіста направили до навчального центру для проходження базової загальновійськової підготовки.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Владислав Вакула. Фото: "Шахтар"

Вакула не встиг отримати бронювання

За інформацією джерела, 27-річний футболіст перебував на залізничному вокзалі у Львові, де зустрівся з групою оповіщення ТЦК. Після цього його направили на проходження військово-лікарської комісії.

Після проходження ВЛК Владислав вирушив до навчального центру, де проходитиме базову загальновійськову підготовку. Після завершення навчання його мають направити до одного з підрозділів.

Контракт Вакули із "Зорею" був розрахований до 2027 року, однак луганський клуб, імовірно, припинив співпрацю з футболістом ще цього літа.

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За інформацією джерела, футболіста затримали саме в той період, коли він працював над переходом до одного з клубів Української Прем'єр-ліги. У разі підписання контракту він міг би отримати бронювання як професійний футболіст.

За свою кар'єру вихованець харківського футболу грав за "Сталь", "Маріуполь", "Шахтар", "Десну" Чернігів, "Ворсклу", "Полісся", "Чорноморець", "Минай" та "Зорю".

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