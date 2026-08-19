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Главная Спорт Бывшего футболиста Шахтера, Зари и Полесья призвали в ВСУ

Бывшего футболиста Шахтера, Зари и Полесья призвали в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 18:13
Бывший футболист Шахтера Вакула будет служить в Вооруженных силах
Владислав Вакула. Фото: "Заря" Луганск

Бывший полузащитник молодежных сборных Украины и ряда клубов УПЛ Владислав Вакула был задержан сотрудниками ТЦК во Львове. После прохождения военно-врачебной комиссии футболиста направили в учебный центр для прохождения базовой общевойсковой подготовки.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Владислав Вакула
Владислав Вакула. Фото: "Шахтер"

Вакула не успел получить бронирование

По информации источника, 27-летний футболист находился на железнодорожном вокзале во Львове, где встретился с группой оповещения ТЦК. После этого его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

После прохождения ВВК Владислав отправился в учебный центр, где будет проходить базовую общевойсковую подготовку. После завершения обучения его должны направить в одно из подразделений.

Контракт Вакулы с "Зарей" был рассчитан до 2027 года, однако луганский клуб, вероятно, прекратил сотрудничество с футболистом еще этим летом.

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После ухода из "Зари" полузащитник находился в поисках новой команды.

По информации источника, футболиста задержали именно в тот период, когда он работал над переходом в один из клубов Украинской Премьер-лиги. В случае подписания контракта он мог бы получить бронирование как профессиональный футболист.

За свою карьеру воспитанник харьковского футбола играл за "Сталь", "Мариуполь", "Шахтер", "Десну" Чернигов, "Ворсклу", "Полесье", "Черноморец", "Минай" и "Зарю".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о дисциплинарном деле против Виктора Цыганкова, по итогам которого футболисту "Жироны" грозят отстранение и крупный денежный штраф.

Также Новини.LIVE сообщал о проблемах со здоровьем Джамала Мусиалы, который дважды в течение трех дней терял сознание непосредственно во время матчей.

УПЛ ТЦК и СП Владислав Вакула
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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