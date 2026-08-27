Олимпийская чемпионка Подкопаева призвала изолировать россиян в спорте

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Фото: кадр из видео

Украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева резко раскритиковала Международный олимпийский комитет за допуск россиян к международным соревнованиям. Она убеждена, что спорт не существует вне политики, поэтому выступления даже в нейтральном статусе недопустимы, пока в Украине идет война и гибнут люди.

Об этом Лилия Подкопаева эксклюзивно рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Подкопаева резко раскритиковала МОК за разрешение россиянам участвовать в соревнованиях

Лилия Подкопаева резко осудила позицию Международного олимпийского комитета относительно возвращения представителей России на мировые спортивные арены. Олимпийская чемпионка считает абсолютно неприемлемым ослабление санкций в то время, когда украинцы продолжают гибнуть от российской вооруженной агрессии.

По мнению гимнастки, выступления под нейтральным флагом или без национального гимна никоим образом не нивелируют тот факт, что каждый спортсмен является прямым представителем своей страны.

Она уверена, что руководство МОК должно быть честным и объективным, пересмотрев свое отношение к государству-агрессору.

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"Конечно, я отношусь к этому очень негативно и во всех своих социальных сетях всегда заявляю, что это недопустимо, так поступать нельзя, война не закончилась, украинцев убивают, а Международный олимпийский комитет предпринимает такие шаги", — подчеркнула Подкопаева.

Кроме того, чемпионка задала риторический вопрос о том, что именно изменилось с 2022 года, что международные институты стали принимать подобные решения.

Известная украинка отвергла распространенный тезис о нейтральности соревнований. Она напомнила, что спорт в прошлом обладал силой останавливать войны, однако он никогда не был отделен от политики.

"Поэтому, знаете, спорт никогда не был вне политики, спорт останавливал войны, но я хочу сказать, что руководству Международного олимпийского комитета нужно пересмотреть свои взгляды и просто, знаете, быть честными и объективными. Нельзя допускать этого, потому что каждый спортсмен представляет свою страну, и что бы там ни говорили — что они не поднимают российский флаг или не звучит гимн России, — это всё равно не решает вопрос. Нужно просто изолировать и пытаться, знаете, оказывать давление со всех сторон, чтобы остановить войну. Когда война закончится, тогда можно будет говорить дальше", — подытожила свою позицию Подкопаева.

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих выразила резкое возмущение действиями МОК по ослаблению спортивных ограничений в отношении страны-агрессора. Легкоатлетка подчеркнула непоколебимость своей позиции против любого присутствия спортсменов из России или Беларуси на мировых аренах.

Международный союз биатлонистов воздержится от пересмотра санкций в отношении представителей РФ. Вопреки ожиданиям, вопрос о возвращении россиян на турниры под эгидой IBU полностью исключили из повестки дня сентябрьского конгресса в Германии.

Между тем Международный олимпийский комитет восстановил доступ к профилю Олимпийского комитета России на своем веб-ресурсе, разблокировав страницу впервые с момента замораживания членства организации в 2023 году.