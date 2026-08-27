Олімпійська чемпіонка Подкопаєва закликала ізолювати росіян у спорті

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Фото: кадр з відео

Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва жорстко розкритикувала Міжнародний олімпійський комітет за допуск росіян до міжнародних змагань. Вона переконана, що спорт не існує поза політикою, тому виступи навіть у нейтральному статусі є неприпустимими, поки в Україні триває війна та гинуть люди.

Про це Лілія Подкопаєва ексклюзивно розповіла в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Подкопаєва різко розкритикувала МОК за дозвіл росіянам змагатися

Лілія Подкопаєва різко засудила позицію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення представників Росії на світові спортивні майданчики. Олімпійська чемпіонка вважає абсолютно неприйнятним послаблення санкцій у той час, коли українці продовжують гинути від російської збройної агресії.

На думку гімнастки, виступи під нейтральним прапором чи без національного гімну жодним чином не нівелюють той факт, що кожен атлет є прямим представником своєї країни.

Вона впевнена, що керівництво МОК має бути чесним та об'єктивним, переглянувши своє ставлення до держави-агресорки.

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"Звісно, я ставлюся до цього дуже негативно і всі свої соціальні мережі, у мене завжди я кричу, що це недопустимо, такого не можна робити, війна не закінчилася, українців вбивають, а Міжнародний олімпійський комітет робить такі кроки", — наголосила Подкопаєва.

Крім того, чемпіонка поставила риторичне запитання про те, що саме змінилося з 2022 року для ухвалення подібних рішень міжнародними інституціями.

Знаменита українка відкинула поширену тезу про нейтральність змагань. Вона нагадала, що спорт у минулому мав силу зупиняти війни, проте він ніколи не був відокремлений від політики.

"Тому, знаєте, спорт ніколи не був поза політикою, спорт зупиняв війни, але я хочу сказати, що керівництво Міжнародного олімпійського комітету треба передивитися свої погляди і просто, знаєте, чесно і об'єктивними бути. Не можна допускати, тому що кожен спортсмен, він репрезентує свою країну і що б там не казали, що вони не підіймають російський прапор або не лунає гімн Росії, це все одно не вирішує питання. Треба просто ізолювати і намагатися, знаєте, давити з усіх сторін, щоб зупинити війну. Коли війна закінчиться, то можна далі говорити", — підсумувала свою позицію Подкопаєва.

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